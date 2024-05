La BAD approuve la nouvelle stratégie 2013-2014 d’appui à la gestion de la transition au Mali

TUNIS, Tunisie, 9 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) (http://www.afdb.org) a approuvé, lors de son conseil d’administration du mercredi 8 mai 2013 à Tunis, la nouvelle stratégie d’appui à la gestion de la transition au Mali pour les années 2013-2014.

L’objectif de la Banque, à travers cette stratégie et ses interventions au cours de la période de transition, est de contribuer à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, et l’État de droit. Il s’agit également de contribuer à jeter les fondations d’une solide reprise de l’économie en vue d’accompagner le processus de transition et de sortie de crise du Mali, et prévenir ainsi, voire endiguer, les répercussions de cette situation sur l’ensemble des pays de la sous-région sahélo-saharienne.

Cette stratégie d’appui à la gestion de la transition (2013 – 2014) est en adéquation avec le Plan d’actions prioritaires d’urgence (PAPU) élaboré par le Gouvernement de transition du Mali dont les principaux objectifs sont de rétablir le fonctionnement normal de l’administration, restaurer l’accès des populations aux services sociaux de base, et relancer l’économie.

Parallèlement à l’approbation de cette stratégie, le Conseil d’administration de la BAD a consenti un financement de 30 288 683 280 FCFA à la République du Mali pour contribuer au financement du Programme d’urgence d’appui à la reprise économique (PUARE). Le PUARE vise à aider l’Etat à répondre aux besoins sociaux et économiques urgents nés des crises successives que le pays a connues en contribuant à sa mise en œuvre. Il est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque au Mali, et est reflétée dans la Stratégie d’appui à la gestion de la transition 2013-2014.

Les financements en cours accordés par le Groupe de la Banque africaine de développement au Mali s’élèvent à près de 140 milliards de francs FCFA.

