GSK débute un nouvel engagement avec GAVI Alliance visant à fournir des vaccins contre le cancer du col de l’utérus aux jeunes filles des pays les plus pauvres du monde

LONDRES, Royaume-Uni, 9 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — GlaxoSmithKline (GSK) (http://www.gsk.com) a annoncé aujourd’hui un nouvel engagement envers GAVI Alliance visant à distribuer des vaccins contre le cancer du col de l’utérus dans le cadre d’un nouveau programme à long terme dont l’objectif est de protéger les jeunes filles contre le cancer du col de l’utérus dans les pays les plus pauvres du monde. Pour débuter le programme et au cours des deux années suivantes, GSK fournira des doses de Cervarix® (vaccin contre le virus du papillome humain [types 16, 18] (recombinant, avec adjuvant, adsorbé)) pour quatre nouveaux projets de démonstration de GAVI à 4,60 $ par dose.

Christophe Weber, président et directeur général de la division Vaccins de GSK, a déclaré : « Le cancer du col de l’utérus est un enjeu important, notamment dans les pays les plus pauvres où la disponibilité du dépistage est limitée. Nous sommes ravis d’étendre note engagement avec GAVI en distribuant notre vaccin Cervarix® pour aider à protéger les jeunes filles dans le monde en développement. Cette initiative poursuit notre engagement important visant à rendre notre vaccin accessible au plus grand nombre de personnes possible, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. Nous espérons que cela aidera à réduire le fardeau du cancer du col de l’utérus et influencera de manière positive les générations futures. »

« Il existe un écart important entre les filles des pays riches et les filles des pays pauvres. Avec les programmes de GAVI, nous pouvons commencer à combler cet écart afin que toutes les filles puissent être protégées du cancer du col de l’utérus, peu importe où elles sont nées », a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de GAVI Alliance. « D’ici à 2020, nous espérons atteindre plus de 30 millions de filles dans plus de 40 pays. Il s’agit d’un moment crucial pour la santé des femmes et des filles dans le monde. Nous remercions les fabricants pour leur collaboration, sans laquelle ce projet n’aurait pu voir le jour. »

Les programmes de démonstration approuvés de GAVI débuteront au cours des prochains mois et aideront à acquérir une expérience vitale dans la distribution de vaccins contre le cancer du col de l’utérus à des filles âgées de 9 ans et plus. Ces programmes de démonstration permettront aux pays d’évaluer leur capacité à déployer des programmes nationaux de vaccination.

GSK fournit actuellement plus de 80 % de l’ensemble de ses volumes de vaccins à des pays en développement et est un partenaire de longue date de GAVI. Ce dernier engagement s’ajoute aux accords existants visant à fournir 480 millions de doses de notre vaccin anti-pneumococcique à GAVI au cours des 10 prochaines années et 132 millions de doses de notre vaccin anti-rotavirus à GAVI au cours des cinq prochaines années.

Engagement de GSK dans les pays éligibles au soutien de GAVI

• GSK entretient une relation à long terme avec GAVI et dispose d’accords en vigueur pour fournir Rotarix™ (vaccin anti-rotavirus, vivant, atténué) et Synflorix™ (vaccin anti-pneumococcique polysaccharidique conjugué (adsorbé)) à GAVI à des prix considérablement réduits en vue de contribuer à l’accélération de l’accès aux vaccins dans les pays en développement.

• GSK est largement reconnue pour ses stratégies d’accès durables aux vaccins et a été une nouvelle fois placée en tête de l’Indice de l’accès aux médicaments en 2012.

À propos du cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est un problème important dans les pays en développement et, selon les estimations,474 000 femmes par an décèderont d’un cancer du col de l’utérus d’ici 2030.(1) Dans le monde, le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 529 000 nouveaux cas et 275 000 décès en 2008, selon les estimations.(2) Plus de 85 % des cas de ce fléau mortel mondial surviennent dans les pays en développement.(2) Avec la croissance démographique et le vieillissement de la population, le nombre de cas de cancers du col de l’utérus devrait être multiplié par 1,5 d’ici 2030.(3)

À propos de Cervarix®

• Cervarix® est un vaccin qui aide à protéger les filles et les femmes contre le cancer du col de l’utérus.(4)

• Lors d’essais cliniques, les effets indésirables les plus fréquents après la vaccination avec Cervarix® étaient des réactions au point d’injection (telles que des douleurs, des rougeurs, des gonflements), des maux de tête, des douleurs musculaires et de la fatigue(4)

• Depuis son lancement en 2007, Cervarix® est devenu disponible dans 126 pays à revenus élevés, moyens ou faibles dans le monde entier.(5)

• En 2009, Cervarix® a reçu le statut de préqualification par l’Organisation mondiale de la santé, permettant aux agences de l’ONU et à GAVI Alliance d’acheter le vaccin en partenariat avec des pays en développement à des prix abordables.

• À ce jour, plus de 36 millions de doses de Cervarix® ont été distribuées.(5)

• Le vaccin est fabriqué au siège social de la division Vaccins de GSK, à Wavre, en Belgique.

• Cervarix® est une marque déposée du groupe de sociétés GlaxoSmithKline, et Rotarix™ et Synflorix™ sont des marques de commerce du groupe de sociétés GlaxoSmithKline. Un récapitulatif des caractéristiques du produit pour Cervarix® est disponible à l’adresse : http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf

GlaxoSmithKline (http://www.gsk.com), un géant mondial de la recherche pharmaceutique et de la fabrication de produits de soins de santé, s’est engagée à améliorer la qualité de la vie en aidant chacun à être plus actif, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour tout complément d’information, rendez-vous à l’adresse : http://www.gsk.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

GSK (http://www.gsk.com) met les investisseurs en garde contre le fait que les énoncés prospectifs ou prévisionnels formulés par GSK, y compris ceux contenus dans le présent communiqué, sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux attendus. Les facteurs susceptibles d’avoir des répercussions sur les activités de GSK sont décrits dans la section 3.D. « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société pour 2012 sur le formulaire 20-F.

