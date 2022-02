MasterCard fournira le Programme Nigérian des Cartes d’Identité

LE CAP, Afrique du Sud, 9 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Pour tweeter cette information, copiez et collez http://bit.ly/18YOsij

La Commission Nigériane Nationale de Gestion de l’Identité (NIMC) (http://www.nimc.gov.ng) et MasterCard (http://www.mastercard.com) ont annoncé aujourd’hui, en marge du Forum Économique Mondial sur l’Afrique, le déploiement, sur la base d’un projet pilote, de 13 millions de Cartes Intelligentes d’Identité Nationale (National Identity Smart Cards) (http://www.nimc.gov.ng/reports/id_card_policy.pdf) de marque MasterCard disposant de capacités de paiement électronique. Ces nouvelles Cartes Intelligentes d’Identité Nationale font partie du Système de Carte récemment développé par le Système National de Gestion de l’Identité (NIMS). Ce programme est le plus large déploiement de solutions de paiement électronique dans le pays et la plus vaste initiative d’inclusion financière du genre dans tout le continent africain.

Dans le cadre de ce programme, et dans sa première phase, les nigérians, âgés de 16 ans et plus, et tous les résidents dans le pays de plus de deux ans, auront la nouvelle carte d’identité multifonction qui inclut la technologie de paiement prépayée MasterCard qui offre aux titulaires de carte la sécurité, la commodité et la fiabilité des paiements électroniques. Ceci aura un impact positif et significatif sur la vie de ces nigérians qui n’avaient pas, jusque-là, accès aux services financiers.

Ce projet s’appuie sur Access Bank plc en tant que banque émettrice des cartes, lors de la phase pilote, et sur le système Unified Payment Services Limited (Unified Payments) en tant que système de paiement. D’autres banques émettrices prendront part à ce projet dont United Bank for Africa, Union Bank, Zenith, Skye Bank, Unity Bank, Stanbic et First Bank.

L’annonce a été faite par le Docteur Ngozi Okonjo-Iweala, Ministre de la Coordination économique et Ministre des Finances du Nigeria, qui a mis l’accent sur l’importance du rôle du Système des Cartes Intelligentes d’Identité Nationale dans l’évolution du Nigeria vers une plateforme électronique. Madame le Ministre a ainsi déclaré : « Ce programme est un modèle pour nous, regroupant tous les citoyens sur une plate-forme commune d’interaction avec toutes les agences gouvernementales et de réalisation de transactions électroniques. Nous exécuterons ce programme de manière collaborative entre les acteurs des secteurs public et privé, afin d’atteindre le plein potentiel de ce projet en termes de citoyenneté inclusive et de gouvernance plus efficace ».

« L’annonce qui a eu lieu est la première phase d’un projet sans précédent en termes d’ampleur et de portée pour le Nigeria. » A déclaré monsieur Michael Miebach, président de la section Moyen Orient et Afrique chez MasterCard, avant de rajouter « Mastercard a été un fervent soutien à la politique sans espèces de la Banque centrale du Nigeria (CBN), au vu de notre vision partagée d’un monde au-delà de la monnaie en espèce. Dès le début du programme, nous avons fourni au Gouvernement Fédéral du Nigeria les visions globales et les meilleurs pratiques démontrant que les paiements électroniques peuvent permettre une croissance économique et créer une économie plus inclusive. »

Pour sa part, Monsieur Chris ‘E Onyemenam, Directeur Général et Président de la Commission Nationale de Gestion de l’Identité, a justifié le choix de MasterCard en tant que partenaire de ce programme en déclarant : « Nous avons choisis MasterCard en tant que fournisseur de technologie de paiement dans le cadre de la phase initiale de déploiement du projet des Cartes Intelligentes d’Identité Nationale, car l’entreprise a démontré son engagement à promouvoir l’inclusion financière à travers la réduction de l’argent en espèce dans l’économie du Nigeria », avant de rajouter « MasterCard a été pionnière dans les systèmes de cartes à grande échelle qui combinent des fonctionnalités biométriques et des technologies de paiements électroniques, et nous souhaitons capitaliser sur leur expérience dans ce domaine pour faire du déploiement de notre programme un succès durable pour notre pays et pour tout le continent. »

« L’engagement de Access Bank dans ce projet témoigne de nos efforts continus dans le développement de l’inclusion financière au Nigeria » a déclaré Monsieur Aigboje Aig-Imoukhuede, Directeur Général d’Access Bank. « La nouvelle carte d’identité va révolutionner le paysage économique nigérian, brisant l’un des plus importants obstacles à l’inclusion financière, à savoir une preuve d’identité, le tout en fournissant aux nigérians une solution de paiement de classe mondiale ».

« Unified Payments, entreprise détenue par de grandes banques nigérianes, est le principal opérateur de traitement de transactions et un pionnier du système de traitement des paiements et de l’acquisition EMV au Nigeria. Nous mettrons à contribution notre expertise et notre expérience afin de garantir le succès du projet et s’assurer que les données des nigérians soient protégées. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec d’autres partenaires pour créer de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. » A déclaré pour sa part madame Agada Apochi, PDG de Unified Payments.

Les nouvelles Cartes Intelligentes d’Identité Nationale vont intégrer le Numéro unique d’Identification Nationale (NIN) des personnes dûment enregistrées dans le pays. La procédure d’inscription requiert l’enregistrement de données démographiques et biométriques de l’individu (10 empreintes digitales, photo du visage et signature numérique), utilisées afin d’identifier le titulaire de carte et d’éliminer tout risque de fraude ou de détournement. Il découlera de cette procédure, une Base de Données Nationale des Identités qui fera office de plateforme à plusieurs autres propositions de la Commission Nationale de Gestion de l’Identité, y compris l’authentification et la vérification de l’identité.

Grâce à l’identification unique et non ambigüe des personnes à travers le Système National de Gestion de l’Identité, d’autres systèmes de cartes d’identification comme le Permis de Conduire, la Carte d’Électeur, La Carte d’Assurance Maladie, les Taxes, les cartes SIM et les cartes de la Commission Nationale des Pensions (PENCOM) pourront en bénéficier et être tous intégrés au système de cartes multifonctions du NIMS en utilisant le code NIN. En utilisant la carte en tant qu’outil de paiement prépayé, le titulaire de la carte pourra y déposer des fonds, recevoir ses prestations sociales, payer pour des biens ou des services, dans l’un des 35 millions de points dans le monde où les cartes MasterCard sont acceptées. Il pourra également retirer de l’argent depuis n’importe quel distributeur automatique acceptant les cartes MasterCard ou effectuer l’une des multiples autres transactions financières facilitées par les paiements électroniques. Le tout, dans un environnement sécurisé et pratique rendu possible grâce aux normes EMV puce et PIN.

Au terme du processus d’enregistrement National ID, la Commission Nationale de Gestion de l’Identité vise à introduire plus de 100 millions de cartes pour les 167 millions d’habitants du Nigeria.

À propos de MasterCard

MasterCard (NYSE: MA) (http://www.mastercard.com) est une société internationale technologique dans l’industrie des paiements. Elle exploite le réseau de paiement le plus rapide au monde et tisse des liens entre consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services MasterCard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles que le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MasterCardNews, vous joindre à la discussion sur le Cashless Conversations Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles.

À propos de NIMC

La Commission Nigériane Nationale de Gestion de l’Identité (NIMC) a été établie par la loi NIMC N°23, 2007, en tant que premier instrument légal, institutionnel et de régulation de la mise en place d’un système national de gestion de l’identité fiable et qui permettra aux citoyens nigérians et aux résidents légaux d’attester de leur identité. La Loi confie à la Commission Nigériane Nationale de Gestion de l’Identité (NIMC) la création, la propriété et la gestion de la base de données, l’émission des numéros nationaux d’identification, pour enregistrer les individus, fournir des services d’authentification et de vérifications, émettre des cartes intelligentes à usage multiple, intégrer les bases de données d’identités auprès des agences gouvernementales et favoriser le développement du secteur de l’identité au Nigeria. La Loi donne aussi la possibilité à la Commission Nigériane Nationale de Gestion de l’Identité (NIMC) de collaborer avec tous les organismes publics ou du secteur privé utiles pour réaliser ses objectifs.

À propos de Unified Payments

Unified Payments est une entreprise détenue par un consortium de banques nigérianes. Notre cœur de métier inclut le traitement des paiements, l’acquisition des commerçants, les transferts, les services liés aux terminaux de paiement et la fourniture de services et de solution à forte valeur ajoutée. Unified Payments a été la pionnière dans l’émission et l’acceptation des cartes répondant aux normes EMV puce et PIN au Nigeria, qui ont conduit à la réduction des cas de fraude au moyen d’un distributeur automatique de billets au Nigeria de plus de 95%. L’entreprise a permis aux banques et commerçants nigérians, et pour la première, d’accepter les cartes étrangères dans les distributeurs automatiques et les terminaux de vente, et a également lancé l’émission des cartes Naira, acceptées mondialement.

À propos de Access Bank

Access Bank Plc (http://www.accessbankplc.com) est une banque commerciale disposant d’un réseau de 300 agences et centres de services situés dans les grandes villes du Nigeria, en Afrique Subsaharienne et au Royaume-Uni. Cotée à la Bourse du Nigeria, la Banque a plus de 800.000 actionnaires et joui, de ce qui est sans aucun doute, la plus importante courbe de croissance bancaire en Afrique, au cours des dix dernières années, se classement parmi les 20 premières banques africaines en terme des actifs totaux et du capital en 2011. Dans le cadre de sa stratégie de croissance soutenue, Access Bank a fait du modèle d’entreprise durable le cœur même de toutes ses opérations. La Banque s’efforce de réaliser une croissance économique durable qui soit économiquement rentable, écologiquement responsable et socialement pertinente.

