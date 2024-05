SatADSL a annoncé une augmentation de capital en vue de financer sa stratégie de croissance en Afrique

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 8 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — SatADSL (http://www.satadsl.net), une société belge de service d’accès Internet par satellite et de service de communications en Afrique sub-saharienne, a annoncé aujourd’hui la réalisation couronnée de succès d’une augmentation de capital en vue de financer son développement dans les cinq prochaines années. SatADSL a réalisé ce dernier cycle d’augmentation de capital en contrepartie d’une contribution en espèces d’un montant d’un million d’euros provenant d’un grand investisseur belge en capitaux privés. Cet investissement servira à soutenir la stratégie de croissance de SatADSL qui vise à relier entre elles des milliers de filiales de sociétés africaines en Afrique sub-saharienne par des services de communications par satellite qui seront à la fois omniprésents, fiables et à des tarifs abordables.

« Cette avancée est un pas supplémentaire vers un réel succès de SatADSL », a déclaré Thierry Eltges, PDG de SatADSL. « Nous sommes fiers de travailler avec un investisseur si expérimenté et engagé qui nous motivera à nous engager encore plus dans notre travail en vue d’accomplir nos objectifs commerciaux ambitieux. Nous sommes déterminés à offrir une qualité de service absolument impeccable à nos clients africains et à générer de la valeur pour nos actionnaires. Cette augmentation de capital nous donnera les moyens qui nous permettront de soutenir notre stratégie de croissance et de continuer à développer notre plateforme multi-services à faible coût, au bénéfice de nos clients africains. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir aider les banques et les sociétés de transferts d’argent à étendre leur réseau commercial de filiales et de les aider à fournir des services financiers de qualité dans les endroits les plus reculés. »

A propos de SatADSL

SatADSL (http://www.satadsl.net) est un fournisseur de services satellite qui offre un service d’accès Internet transactionnel à bas coût et des services VoIP aux filiales de sociétés situées en Afrique sub-saharienne.

Le siège de l’entreprise se trouve à Bruxelles, en Belgique et offre un service d’accès Internet par satellite en Afrique depuis 2010. Des centaines de sociétés africaines utilisent les services de SatADSL dans plus de 15 pays différents en Afrique. Une société de transferts d’argent arrive à relier entre elles plus de 100 de ses filiales grâce à SatADSL.

Le nouveau service de communications par satellite SatADSL en Afrique est unique en ce sens qu’il associe un service de très grande qualité à un faible coût d’équipement et d’abonnement. Les utilisateurs professionnels situés dans les endroits les plus reculés attendent à la fois une qualité de service garantie par SLAs et une accessibilité financière. Les services offerts par SatADSL sont connus en Afrique pour être une offre compétitive unique qui aide les petites succursales des sociétés à réaliser les transactions essentielles de l’entreprise.

SatADSL collabore avec des partenaires africains hautement qualifiés qui offrent un service de très grande qualité aux utilisateurs professionnels, situés dans une zone allant du Mali à l’Afrique du Sud. Le réseau de distribution de SatADSL s’élargit de jour en jour.

SatADSL (http://www.satadsl.net) sera présent à l’exposition SatCom Africa, à Johannesburg, les 28 et 29 mai 2013 au stand D4. SatADSL donnera une conférence le mardi 28 à 10h30.

