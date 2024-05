Déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’UE, sur la situation en Guinée

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 7 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante:

« La Haute Représentante regrette la recrudescence de la violence que connait la République de Guinée. Elle exhorte l’ensemble de la classe politique à condamner sans réserve cette violence gratuite et à sensibiliser ses militants et la population à éviter toute violence lors de manifestations publiques.

La Haute Représentante salue la déclaration commune du Gouvernement et des partis politiques du 24 avril 2013 dans laquelle ils s’engagent à régler leurs différends uniquement par des moyens pacifiques. Elle appuie pleinement les initiatives prises par M. Saïd Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des -ations unies pour l’Afrique de l’Ouest, facilitateur dans la crise guinéenne au nom de la Communauté internationale, et invite les parties prenantes à s’engager dans le dialogue qu’il souhaite faciliter. Elle rappelle que la crise politique ne pourra être résolue qu’en respectant les règles de la démocratie et à travers un dialogue véritable qui ne connaisse ni sujets tabous ni préalables. »

