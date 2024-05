Tchad / Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

PARIS, France, 2 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

Q – La situation au Tchad est-elle préoccupante, selon vous, le gouvernement tchadien ayant annoncé avoir stoppé une « action de déstabilisation des institutions »?

Nous avons pris note avec préoccupation des dernières informations en provenance de Ndjaména.

La France est attachée à la stabilité du Tchad et à un climat politique apaisé dans ce pays. Nous appelons les autorités tchadiennes et l’opposition à poursuivre un dialogue politique serein et constructif.

Le Tchad est un partenaire important de la France en Afrique. Ce pays participe activement à la lutte contre le terrorisme au Mali et joue un rôle stabilisateur dans la région, en s’impliquant dans la lutte contre l’insécurité au Sahel et dans le règlement des crises, notamment en République centrafricaine.

