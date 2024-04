VISITE DU PRESIDENT TRANSITOIRE MALGACHE

VATICAN, Saint-Siège, 26 avril 2013/African Press Organization (APO)/ — Ce matin, le Pape François a reçu M.Andry Nirina Rajoelina, Président de la Haute Autorité transitoire de la Republique malgache, qui s’est ensuite entretenu avec le Cardinal Secrétaire d’Etat, et le Secrétaire pour les rapports avec les états: Ces entretiens fructueux ont permis aux deux parties de constater la qualité de leurs relations, puis d’aborder certains aspects de la situation nationale. Celles-ci ont notamment pu souligner les efforts déployés par Madagascar en vue de la stabilité du pays et de la démocratie, mais aussi d’un meilleur développement et d’une reprise des activités internationales. Et enfin l’important apport qu’offre l’Eglise catholique malgache au dialogue national, ainsi que son indispensable service capillaire en matière de santé et d’éducation.

J’aime ça : J’aime chargement…