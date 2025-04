Quelle sera la prochaine plaque tournante minière ?

NEWARK, New JERSEY, 24 avril 2013/African Press Organization (APO)/ — Des milliers de logisticiens du secteur du transport des marchandises diverses traditionnelles et des cargaisons spéciales participeront à l’Exposition Breakbulk Europe 2013 (http://www.breakbulk.com), qui se déroulera du 13 au 16 mai à l’Antwerp Expo en Belgique. Breakbulk Europe 2013 est le plus grand forum éducatif et d’exposition d’Europe destiné aux professionnels du secteur logistique des marchandises diverses et cargaisons spéciales.

Les présentations des cadres, ouvertes à tous les participants, traiteront des besoins stratégiques de l’industrie de la logistique. Les thèmes abordés et intervenants incluront :

• Perspective de la flotte MPV —

Susan Oatway, associée, Drewry Shipping Consultants.

• Privatisation des ports des pays de la mer Noire —

Nikolay Melnkov et Arthu Nitsevych, partenaires, Interlegal Ukraine.

• Trouver de la main-d’œuvre qualifiée sur les marchés émergents —

Robert Frei, chef régional d’activité, logistique et transport de la région EMEA, partenaire, Stanton Chase International.

• La plaque tournante minière d’Amérique du Sud —

Alex Azparrent, responsable des matériaux, Fluor.

• Les pirates : une menace perpétuelle —

Nis Leerskov Mathiesen, analyste en chef, Risk Intelligence.

La composante éducative comprendra la certification PPG en expédition de fret au niveau débutant, le niveau intermédiaire PLS en gestion des opérations logistiques des projets d’investissement (comprenant des visites hors site de terminaux et conditionneurs), ainsi que le master class de Richard Krabbendam sur le transport et le levage de marchandises lourdes.

L’exposition Breakbulk Europe 2013 réunira 250 exposants et attirera plus de 4 500 logisticiens du transport des marchandises diverses et des cargaisons spéciales venus du monde entier. L’exposition Breakbulk Europe offrira aux affréteurs l’opportunité de rencontrer et de développer des relations avec les plus grands transporteurs spécialisés, transitaires, sociétés portuaires et de terminaux, conditionneurs et sociétés d’équipement disposant de l’expertise et des ressources nécessaires pour prendre en charge les marchandises lourdes et encombrantes.

Breakbulk Europe est l’une des trois conférences et expositions annuelles sur le transport de marchandises diverses et de cargaisons spéciales organisées par Breakbulk Events, avec Breakbulk Americas (Ernst N Morial Convention Center, Nouvelle-Orléans, du 24 au 26 septembre 2013) et Breakbulk China (Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, Shanghai, du 10 au 14 mars 2014). Breakbulk Events organise par ailleurs des congrès et ateliers de moindre envergure en Afrique du Sud, en Turquie et en Inde. www.breakbulk.com

Contact pour les médias :

Alli McEntyre, vice-présidente et rédactrice de Breakbulk,

+353 21 470 9595, [email protected].

À propos de Breakbulk — La division Breakbulk (http://www.breakbulk.com) du JOC Group est la source la plus fiable de renseignements sur l’industrie du transport des marchandises diverses et des cargaisons spéciales, et ce depuis sa première conférence en 1989. Elle publie le bimestriel Breakbulk Magazine et la lettre d’information électronique Breakbulk Newswire ; organise trois conférences et expositions annuelles, ainsi que plusieurs congrès de deux jours ; et offre accès à des articles, index et archives d’entreprises et bien plus encore sur Breakbulk.com. Grâce à son contenu éditorial faisant autorité, qui prend la forme d’actualités quotidiennes et d’analyses en profondeur, les abonnés de Breakbulk ont à portée de main les données et les informations qui leur sont nécessaires pour comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs du transport des marchandises diverses, des colis lourds et des cargaisons spéciales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site : www.breakbulk.com

