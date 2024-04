Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’UE, sur l’attaque contre l’ambassade de France à Tripoli

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 23 avril 2013/African Press Organization (APO)/ — La Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et

vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante:

« Je condamne dans les termes les plus forts l’attaque contre l’ambassade de France perpétrée tôt ce matin à Tripoli.

Je tiens à exprimer ma profonde sympathie aux familles des victimes et aux autorités françaises.

Le terrorisme constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales et ne peut être justifié dans aucune circonstance. Les responsables de l’attentat d’aujourd’hui doivent être traduits en justice et répondre de leurs actes. Je ne doute pas que les autorités libyennes entreprennent les investigations nécessaires à cet égard.

L’Union européenne reste déterminée à aider la Libye à mettre en œuvre le processus de transition démocratique dans le but d’assurer la paix et la sécurité, dans le plein respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme. »

