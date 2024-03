CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU MALI (LYON, 19 MARS 2013)

PARIS, France, 18 mars 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le ministre délégué chargé du développement, M. Pascal Canfin, participeront le 19 mars à Lyon à une conférence sur le développement du Mali pour préparer l’après crise. Cette rencontre sera en particulier l’occasion pour l’ensemble des collectivités territoriales qui mènent des actions de coopération au Mali de se retrouver avec leurs partenaires maliens pour faire le point sur les conditions de reprise de l’aide civile.

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, la Région Rhône-Alpes et Cités Unies France, cette conférence constituera une étape importante dans la reprise de l’aide française au développement au Mali.

Des hauts représentants du gouvernement malien et des collectivités maliennes partenaires des collectivités françaises seront présents pour une journée de réflexion et d’échanges.

M. Pascal Canfin interviendra à 9h30 en ouverture des débats. M. Laurent Fabius en assurera la conclusion aux côtés de M. Tiéman Coulibaly, son homologue malien, à 16h15.

La conférence se déroulera le Mardi 19 mars 2013, de 9h30 à 17h15, à l’Hôtel de Région de la Région Rhône-Alpes à Lyon,

1, esplanade François Mitterrand – Lyon 2ème

Vous trouverez le programme détaillé en pièce jointe.

Les journalistes sont priés de s’accréditer auprès de la DCP avant lundi 18 mars à :

[email protected]

Sur place, une salle de presse avec accès wifi sera à leur disposition. Une captation sera réalisée, elle pourra être directement récupérée par les TV et les radios via une régie extérieure (ou via des lignes ADSL ou câble mini jack pour les radios).

N.B. : Ce communiqué ne constitue en aucune manière une annonce officielle. L’information qui est donnée ci-dessous est de nature strictement technique et ne vise qu’à aider le travail des journalistes.

J’aime ça : J’aime chargement…