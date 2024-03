Mali / Mort d’un militaire français

PARIS, France, 17 mars 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Président de la République a appris avec une grande tristesse la mort au combat dans le nord du Mali d’un caporal du 1er régiment d’infanterie de Marine d’Angoulême.

Le chef de l’Etat adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances et le respect de toute la nation.

Il salue avec émotion la détermination et le courage des forces françaises engagées au Mali dans l’ultime phase, la plus délicate, de leur mission.

J’aime ça : J’aime chargement…