Exset dévoile la technologie à 20 $ étayant le système de monétisation numérique de l’Afrique

AMSTERDAM, Pays-Bas, 12 mars 2013/African Press Organization (APO)/ — Exset (http://www.exset.com), pionnier en matière d’écosystèmes télévisés destinés aux marchés émergents, a dévoilé aujourd’hui le fonctionnement de la technologie étayant son innovant Système de monétisation numérique (SMN), qui facilite la transformation et la monétisation des plates-formes télévisuelles de toute l’Afrique.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/exset.jpg

Gary Ellis, directeur technique d’Exset, explique : « Afin de faire fonctionner ce projet, nous devions développer un écosystème, maintenant appelé Système de monétisation numérique (SMN), permettant de fournir, en sus de la télévision, des services interactifs supplémentaires au moyen de réseaux numériques, et ce à un prix incroyablement bas pour les opérateurs : notre cible pour le boîtier décodeur était de 20 $ et nous l’avons atteinte. Cela signifie qu’il est possible de générer des revenus, non seulement au moyen d’un abonnement extrêmement bon marché, mais également par le biais de transactions interactives et de la diffusion d’information ».

En se fondant sur le modèle populaire d’application, dans lequel le traitement fondamental est réalisé de manière centrale tandis que le contenu est ensuite distribué lorsque l’on accède à l’application au moyen de l’écran de télévision, des décodeurs à faible puissance peuvent être déployés en tant que récepteurs de services. Exset a créé un système sur écran, flexible et au graphisme agréable, fonctionnant à base de modèle et peuplé à l’aide d’une technologie de publication de contenu également développée par Exset. On peut accéder à ce système au moyen d’opérateurs ayant payé pour diffuser un contenu, qu’il s’agisse de ministères gouvernementaux tels que la santé et l’éducation, de prestataires de services locaux, ou de sociétés de téléachat. On accède par le biais d’Internet à cet éditeur de contenu interactif, dont le concept est similaire à celui d’un système de gestion de contenu d’un site Web.

Selon Gary Ellis, « Cet éditeur est la clé de voûte de ce modèle commercial. Le contenu interactif peut être modifié au cours de la journée pour convenir à différents groupes d’âges, des plus jeunes aux plus âgés, ainsi qu’à toutes les tranches comprises entre les deux, selon le moment de la journée. Le carrousel de distribution de contenu tourne toutes les deux minutes de manière à ce que le contenu soit véritablement dynamique. Les opérateurs peuvent alors vendre cet espace et accéder à l’éditeur. La numérisation dans les pays en développement consiste à introduire des lignes transmettant entre 200 et 300 Mbit de données numériques dans les habitations : cela correspond en réalité à ce qui est possible au sein des réseaux de télédiffusion numérique. La plupart de ces lignes seront utilisées pour la fourniture de chaînes télévisées, mais il est maintenant également possible de faire parvenir chez les gens des services vitaux, ainsi qu’une interactivité en matière de style de vie ».

Rahul Nehra, directeur mondial des ventes et du marketing d’Exset, commente : « Dans toute l’Afrique, les écrans de télévision offrent la manière la plus puissante et la moins coûteuse d’atteindre les populations situées du mauvais côté de la fracture numérique. Chez Exset, nous sommes fiers de la technologie que nous avons développée et du fait qu’en maintenant un coût aussi bas pour les récepteurs, l’accès à cette technologie soit rendu possible à chaque maillon de la chaîne, des opérateurs de télévision à péage à ceux désireux de déployer des services interactifs auprès des utilisateurs finaux ».

À propos d’Exset :

Exset (http://www.exset.com) est une société de technologie et de solutions en matière de télédiffusion, fondée en 2011. Elle est basée aux Pays-Bas et dispose de bureaux au Royaume-Uni, en Estonie et en Inde. Exset fournit à l’industrie télévisuelle des solutions complètes axées sur les marchés émergents, dont la localisation, ainsi que les facteurs sociaux et économiques, requièrent une nouvelle approche de la fourniture de technologie traditionnelle. Exset travaille en collaboration afin de fournir un service unique, basé sur sa compréhension des marchés en développement et sa collaboration avec les opérateurs télévisuels, visant à monétiser les déploiements de plates-formes.

