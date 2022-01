L’Afrique sub-saharienne enregistre la plus forte hausse dans l’indice de connectivité mondiale de DHL

LE CAP, Afrique du Sud 3 décembre 2012/African Press Organization (APO)/ —

• Les pays affichant les hausses les plus notables sont le Mozambique, le Togo, le Ghana, la Guinée et la Zambie

• La connectivité mondiale n’a pas encore récupéré après la chute brutale observée au début de la crise financière

• Le déplacement du centre de gravité économique du monde refaçonne la connectivité industrielle

DHL (http://www.dhl.com) a publié aujourd’hui la deuxième édition de son Indice de Connectivité Mondiale (ICM), qui représente une vaste analyse de l’état de la mondialisation de la planète. Ce rapport, réalisé avec plus d’un million de points de données sur la période de 2005 à 2011, conclut que le monde d’aujourd’hui est moins connecté qu’il ne l’était en 2007. Il documente la progression solide de la connectivité mondiale, mesurée en fonction des échanges de marchandises, de capitaux, d’informations et de personnes, entre 2005, l’année de référence du rapport, et 2007, avec une chute brutale au début de la crise financière. En dépit d’une progression modeste depuis 2009, la connectivité mondiale n’est pas encore remontée au plafond observé avant la crise.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/dhl_logo2.jpg

Bien qu’à l’échelle internationale, la connectivité mondiale n’ait enregistré qu’une hausse très légère de 2010 à 2011, certains pays ont nettement progressé. Les pays ayant enregistré les hausses de connectivité mondiale les plus marquées entre 2010 et 2011 sont le Mozambique, le Togo, le Ghana, la Guinée et la Zambie, et ils sont tous situés en Afrique sub-saharienne. Bien que cette région compte toujours parmi les moins connectées du monde, elle affiche en moyenne la hausse de connectivité la plus importante de 2010 à 2011.

Les Pays-Bas conservent leur place de 2010 comme étant le pays le plus connecté du monde. En 2011, neuf des dix pays les plus connectés étaient situés en Europe, qui représente donc la région la plus connectée du monde.

Selon Charles Brewer, Directeur général de DHL Express en Afrique sub-saharienne, l’ICM révèle également qu’en 2011, le commerce intra-africain était toujours loin derrière ses homologues européens et asiatiques. « Si nous désirons améliorer cette interconnectivité, nous devons chercher à faciliter les activités commerciales entre les frontières, et améliorer les accords commerciaux régionaux, les procédures douanières et l’efficacité des postes frontaliers, entre autres choses. »

Selon M. Brewer, l’ICM 2012 indique que, d’un point de vue mondial, l’environnement commercial volatil et incertain d’aujourd’hui supporte les conséquences durables de la crise financière. « À cette époque de croissance lente, il est important de ne pas oublier les progrès considérables que la mondialisation a apporté au monde et de reconnaître qu’elle constitue un moteur de progrès économique. Il est primordial que les gouvernements de la planète résistent aux mesures protectionnistes qui entravent les échanges transfrontaliers. »

Distribué par l’Organisation de la Presse Africain pour Deutsche Post DHL.

Contact Médias :

Lee Nelson. Responsable : publicité et relations publiques, Afrique sub-saharienne

DHL Express

Tél. +27 21 409 3600

Portable +27 72 361 0178

[email protected]

À propos de DHL :

DHL est le leader mondial du marché dans l’industrie de la logistique et « The Logistics company for the world » (la société de logistique pour le monde entier). DHL engage son savoir-faire dans l’express international, le fret aérien et maritime, le transport routier et ferroviaire, la logistique contractuelle et les services de courrier international pour ses clients. Forte de 275 000 employés et d’un réseau mondial composé de plus de 220 pays et territoires, l’entreprise offre aux clients une qualité de service supérieure et des connaissances locales pour satisfaire leurs exigences en matière de chaîne d’approvisionnement. DHL accepte sa responsabilité sociale en soutenant la protection du climat, la gestion des catastrophes et l’éducation.

Notes aux rédacteurs :

L’Indice de Connectivité Mondiale (ICM) 2012 de DHL et des renseignements complémentaires peuvent être téléchargés à partir du site www.dhl.com/gci. C:\Users\MNPM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\645Y925J\www.delivering-tomorrow.comFrank Appel et Pankaj Ghemawat expliqueront également l’importance de la connectivité mondiale sur le blog de Deutsche Post DHL : www.delivering-tomorrow.com.

Classement de l’Indice de Connectivité Mondiale : http://www.apo-mail.org/DHL_Global_ConnectednessIndex_2012_Country%20Rankings.pdf

Certains faits surprenants de l’ICM 2012 :

• Selon la plupart des critères, le monde affiche un pourcentage de mondialisation inférieur à 20 %, et souvent inférieur à 10 %

• Sur les flux internationaux qui ont bien lieu, 50 % à 60 % surviennent au sein des régions

• Le centre de gravité économique du monde s’est déplacé de plusieurs milliers de kilomètres vers l’est au cours de la dernière décennie, et ce changement se poursuit

• Le pays le plus connecté au monde, les Pays-Bas, est cent fois plus connecté que le Burundi, qui représente le pays le moins connecté

Pour de plus amples informations : http://www.dp-dhl.com

Partager : Twitter

Facebook