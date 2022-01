Coup d’envoi des camps d’entrainement Airtel Jeunes Talents

NAIROBI, Kenya, 27 août 2012/African Press Organization (APO)/ — Une cinquantaine jeunes garçons et jeunes filles, venus des quatre coins de l’Afrique, participent aux camps d’entrainement de Manchester United qui se déroulent à Nairobi la capitale du Kenya. Airtel Africa (http://www.airtel.com), qui est à l’origine de cette initiative, donne l’opportunité aux jeunes footballeurs africains de s’entrainer avec les meilleurs entraineurs du centre de formation de Manchester United.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/airtel.jpg

Les camps d’entrainement de Manchester United succèdent au Championnat Airtel Jeunes Talents. Les jeunes qui se sont illustrés au cours de la compétition auront l’occasion de se familiariser avec les exigences du haut niveau.

Le coach Matthew Gregory, qui supervise les camps, a expliqué aux jeunes, lors de son allocution, que pendant les cinq prochains jours, «ils vont vivre, s’entrainer et jouer comme les joueurs de Manchester United». «Vous serez traités comme des joueurs professionnels et en retour, nous souhaitons que vous vous comportiez de manière professionnelle. Vous devez faire preuve de ponctualité, de discipline et d’engagement», a-t-il dit.

Le programme sera chargé pour ces jeunes footballeurs: les camps d’entrainement de Manchester United ne sont pas une colonie de vacances. «Nous allons passer quatre heures sur le terrain chaque jour et 30 minutes dans la salle de classe», annonce le coach Gregory.

Le britannique, qui est accompagné de trois adjoints, ne se contentera pas seulement d’apprendre aux jeunes comment dribbler et défendre, il se chargera également de leur faire comprendre qu’avoir une hygiène de vie saine est très importante dans la vie d’un footballeur professionnel. Le coach mancunien mettra aussi l’emphase sur l’importance de l’éducation.

«L’éducation, c’est très important», a-t-il souligné à plusieurs reprises. Conscient que tous ces jeunes, bien que talentueux, ne deviendront pas des footballeurs professionnels étant donné que le nombre de places est limitées, le coach Gregory les exhorte à « travailler dur sur le terrain de foot et dans la salle de classe».

Les camps d’entrainement de Manchester United, qui se déroulent du 27 au 31 aout, regroupent des jeunes joueurs issus de neuf pays africains dont : le Burkina Faso, le Congo Brazzaville, la Republique Démocratique du Congo, le Gabon, le Kenya, le Malawi, le Niger, la Sierra Leone et la Tanzanie.

Andre Beyers, le chef du département marketing de Airtel Africa, a annoncé que la compagnie de télécommunications va continuer à participer activement au développement du football africain. «Nous avons beaucoup de bons footballeurs sur le continent africain et des initiatives comme celles-ci (le championnat Airtel Jeunes Talents et les camps d’entrainement de Manchester United) donnent l’opportunité à ces jeunes joueurs de se faire remarquer », a-t-il dit.

Le championnat Airtel Jeunes Talents 2012 a rassemblé des jeunes d’une quinzaine de pays africains. Le tournoi a vu la consécration du Niger chez les hommes et du Ghana chez les filles. Grace à leur victoire, ces deux équipes ont obtenu un chèque de 10 000 dollars chacune. Cet argent sera investi dans l’éducation des jeunes footballeurs.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africaine pour Bharti Airtel Limited.

Partager : Twitter

Facebook