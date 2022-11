Voyage à la Réunion : à la découverte des spécialités réunionnaises

Et si vous vous envoliez pour l’île de la Réunion ? C’est l’une des destinations de rêve préférées des Français de la métropole, et au-delà des clichés de carte postale, c’est aussi une destination gastronomique hors du commun. Voici ce qu’il faut savoir sur la cuisine réunionnaise, pour bien préparer votre prochain voyage dans l’océan Indien et profiter au mieux des spécialités locales.



Pour les Français métropolitains, l’île de la Réunion est une destination fascinante sur le plan gastronomique. Une fois votre billet d’avion la Réunion en poche, vous y retrouverez facilement vos repères culturels tout en voyageant à des années lumières de vos habitudes culinaires. L’île volcanique formée il y a plus de trois millions d’années au cœur de l’océan Indien offre une combinaison de saveurs sans autre pareille.

Carrefour des saveurs du monde

L’histoire de la Réunion a créé une cuisine locale complètement influencée par les échanges interculturels. Cuisines indiennes, créoles, africaines, européennes, asiatiques et bien d’autres encore : les spécialités réunionnaises sont le reflet de la diversité multiculturelle. Parmi les plats typiques de l’île, ne manquez pas les incontournables : le rougail (le plat traditionnel de saucisses locales), les samoussas (les célèbres beignets fourrés en forme de triangle), le massalé (un mélange d’épices emblématiques de l’île), le carri (ou « curry » réunionnais si vous préférez) …

Au paradis de la street food

Pour déguster ces spécialités réunionnaises, faites comme beaucoup de locaux : laissez-vous tenter par les vendeurs des bords de routes (ou de chemins). La Réunion est aussi le paradis de la street food, une tradition asiatique très populaire sur l’île, bien avant que cela ne devienne la mode en métropole… En route pour la plage ou pour la montagne, prenez le temps de vous arrêter sur le bord de la route pour composer votre pique-nique à base de « poulet bitume ». Ne vous arrêtez pas au nom ! Il s’agit en réalité d’un tendre poulet patiemment mariné puis grillé sur place. A acheter sur le bord de la route.

Une tradition brassicole à découvrir

Sur l’île, le rhum est l’alcool de choix. Mais attention à ne pas tomber dans les clichés : la bière réunionnaise bénéficie aussi d’une solide tradition. Profitez de votre séjour sur place pour découvrir l’une des bières locales, à consommer bien fraîches et avec modération. Pourquoi pas la bière Bourbon, aussi appelée la « Dodo ». Pour la reconnaître, rien de plus simple : repérez-vous au logo sur la bouteille !

L’incontournable marché de Saint-Paul

Autre rendez-vous incontournable de votre prochain voyage à la Réunion : le marché de Saint-Paul. Vous retrouverez les quelques 300 étals sur le front de mer tous les vendredis (toute la journée) et samedis matin. Pour le visiteur, les producteurs et artisans locaux proposent tout l’éventail des spécialités, déjà préparées ou à confectionner vous-même. C’est l’occasion également de goûter à quelques fruits exotiques : carambole, goyave, fruit de la passion frais et surtout, l’ananas Victoria, indiscutablement le meilleur ananas de l’île… Laissez-vous tenter, vous ne serez pas déçu en ajoutant quelques touches de couleurs lors de votre voyage sur l’île de la Réunion.