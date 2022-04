Guadeloupe, Martinique, Grenade : 3 merveilleuses destinations à découvrir lors d’une croisière dans les Caraïbes

Ce ne sont peut-être pas les destinations les plus fréquentées par les croisiéristes… Mais la Guadeloupe, la Martinique et la Grenade ont tout ce qu’il faut pour les voyageurs en quête de découvertes. Volcan imposant, baie paradisiaque, mer cristalline, forêt luxuriante, cascade spectaculaire… Il y en a pour tous les goûts. Pour une prochaine croisiere caraibe à l’écart des destinations touristiques parfois trop fréquentées, voici le meilleur de ce que la Guadeloupe, la Martinique et la Grenade ont à offrir à leurs visiteurs.

Destination, la Grenade

Au sud des Petites-Antilles, la Grenade est surnommée l’île aux épices. L’ancienne colonie de la couronne britannique abrite plus d’épices que n’importe quel autre pays. Cannelle, muscade, clou de girofle, macis, fèves tonka, gingembre… Les navires de croisière accostent pour la plupart à Saint George, la capitale colorée, nichée au cœur d’un ancien volcan (éteint depuis une éternité). Pour les voyageurs qui disposent d’un peu de temps, il est possible de partir explorer les îles Grenadines. Sinon, direction les côtes de l’île pour découvrir les formidables plages blanches et sablonneuses de Grenade.

L’intérieur de l’île offre un contraste saisissant entre jungles de palmiers, lauriers roses, bougainvilliers. Pour plonger dans cette ambiance tropicale, direction les cascades des « Seven Sisters » (les Sept Sœurs). L’exploration commence par une randonnée (45 minutes environ) qui suit un sentier facile d’accès à travers la forêt luxuriante de Grand Etang. Le site est magnifique, avec ses piscines naturelles où l’on peut se baigner ou sauter de cascade en cascade. Pour les voyageurs un peu plus pressés, une alternative est de prendre la direction des cascades « Annandale Falls », à 15 minutes de route du port de croisière de Saint George et au cœur de la réserve forestière de Grand Etang.

Destination, la Martinique

Au départ de Fort-de-France, il est extrêmement facile de rayonner à travers la Martinique et de découvrir quelques attractions incontournables pour une journée (ou deux) d’exploration. L’île aux Fleurs offre un nombre incalculable de plages plus belles les unes que les autres. Pour commencer, pourquoi ne pas rejoindre le côté opposé de la baie de Fort-de-France et l’Anse Dufour ? Là, le récif est particulièrement riche. C’est l’occasion de découvrir la plongée en apnée facilement et de faire le plein de souvenirs. Au sud de Fort-de-France, les amoureux de plages magnifiques pousseront leur visite jusqu’à Grand Anse des Salines, sans doute le plus beau spot de la Martinique pour ses cocotiers, son sable blanc et sa vue sur le Rocher du Diamant.

A ne pas manquer également, en direction du nord de l’île, le Jardin de Balata qui donne un aperçu de ce que pourrait être le jardin tropical parfait, avec ses 200 espèces de plantes, d’arbres et de fleurs tropicales. Un peu plus loin, la ville de Saint Pierre abrite les vestiges de l’éruption cataclysmique de la montagne Pelée en 1902. Une visite émouvante que l’on peut prolonger par celle de l’Habitation Céron, domaine mémoriel datant du XVIIe siècle entourée par la forêt tropicale.

Destination, la Guadeloupe

La Guadeloupe est peut-être l’île la plus contrastée des Petites-Antilles. Pour les visiteurs qui disposent d’une ou deux journées supplémentaires pour profiter de la destination, il est indispensable de se rendre (au choix) Marie-Galante, la Désirade ou les Saintes. Autre incontournable : le parc national de la Guadeloupe et ses paysages grandioses et verdoyants. Des sentiers faciles d’accès mènent les voyageurs la forêt luxuriante, de magnifiques chutes d’eau et jusqu’au sommet de la Soufrière, le volcan de l’île. A noter qu’une route panoramique permet aussi de profiter du parc depuis le confort d’une voiture.

Pour profiter de la plage, direction le sud et la petite ville de Sainte Anne qui offre une magnifique plage de sable doré à l’eau calme et claire. Il est également possible de poursuivre l’exploration de la Guadeloupe jusqu’à la pointe orientale de Grande-Terre : la Pointe des Châteaux. Ce site rocheux spectaculaire marque la rencontre de l’océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. Randonner jusqu’au sommet est un incontournable, de même que profiter de l’une des nombreuses petites criques aux alentours.