USA : les 10 villes les moins chères pour voyager aux Etats-Unis

Voici un classement des 10 villes les plus abordables aux Etats-Unis qui pourrait vous être utile lors de votre prochain voyage aux USA.

C’est le comparateur de voyages parksleepfly qui a publié son étude des grandes villes américaines pour établir le classement des destinations les moins chères pour les touristes étrangers.

L’étude a pris en compte plusieurs critères, comme le prix des hébergements mais aussi aussi le prix d’un restaurant, le prix d’un taxi, le prix des transports en commun… Et pour vous aider dans votre choix, l’étude classe ensuite les villes sur une note sur 10.

Le top 10 des villes américaines les moins chères

1. Oklahoma City, Oklahoma. Oklahoma City obtient la très bonne note de 8,58/10. Il faut dire que cette destination est la moins chère pour la moitié des facteurs analysés, avec par exemple 2,55 euros pour une bière, ou 90,10 euros pour une nuit d’hôtel.

2. Indianapolis, Indiana

3. Tucson, Arizona

4. Memphis, Tennessee

5. San Antonio, Texas

6. Houston, Texas

7. Fort Worth, Texas

8. Louisville, Kentucky

9. Orlando, Florida

10. Raleigh, North Carolina

Et si vous préférez la très touristique New York et bien sachez que la ville est en tête des villes les plus chères, avec une note de 2,56/10. A titre de comparaison, une bière vous coûtera dans la Grande Pomme 6,64 euros, et 262,65 euros pour une nuit d’hôtel. New York est d’ailleurs la ville la plus chère concernant ces deux critères.

