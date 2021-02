Les colonies de vacances à thème

Comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires ? C’est la question que se posent tous les parents en été, à Noël, en février et au printemps. Aujourd’hui, il existe de nombreuses formules qui permettent à vos enfants d’allier vacances et pédagogie, notamment pour améliorer leur niveau de langues.

Les colonies vacances de langues, ou séjours linguistiques, sont des colonies de vacances traditionnelles qui ont lieux dans un pays étranger, celui de votre choix. Ces colonies sont organisées afin que les enfants ou adolescents puissent découvrir un nouveau pays, et par conséquent une nouvelle langue et une nouvelle culture. Un séjour ludique donc puisqu’il leur permettra de bénéficier de cours de langue le matin pour améliorer et renforcer les notions déjà acquises à l’école. L’après-midi, de nombreuses activités leur permettront de visiter les environs et de découvrir la culture du lieu. L’enrichissement dont bénéficieront les enfants sera qualitatif et quantitatif. Leurs notes s’amélioreront à l’école et leur intérêt pour l’apprentissage des langues ira en grandissant.

La colo est aussi un moyen incontournable de donner plus d’indépendance à l’enfant. Encadré en continu, il évolue cependant seul dans un groupe d’enfants pour sociabiliser et acquérir plus d’autonomie. Il apprendra également à communiquer en anglais ou dans une autre langue étrangère avec ses camarades et avec les professeurs natifs dont il suivra les cours.

Il est important de rappeler que l’anglais est une langue universelle qui est indispensable que votre enfant maîtrise. Cette langue est un atout lors de ses études mais aussi au cours de son évolution professionnelle. Plus il apprend à maîtriser cette langue tôt, plus il lui sera facile de garde un bon niveau. Enfin, sachez que l’apprentissage d’une première langue étrangère facilite fortement l’apprentissage d’autres langues étrangères. Si la maîtrise de l’anglais est un avantage, sachez que la connaissance d’une troisième langue est l’assurance d’un futur professionnel sans nuages.

