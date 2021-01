Qui est Anggun ?

Anggun est une artiste d’envergure internationale qui a à son actif plus de 2 millions d’albums vendus à travers l’Europe.

Anggun est déjà une une star en Asie du Sud-Est quand elle décide tout quitter pour tenter une carrière internationale. Londres, Amsterdam puis finalement Paris, où elle rencontre le réalisateur des chansons à succès de Céline Dion. Ensemble, ils donnent naissance au tube « Snow On The Sahara » qui sera classé dans 33 pays à travers le Monde et atteindra le Top 5 des charts en Europe et le Top 20 aux Etats-Unis.

Devenue française il y a une quinzaine d’années, Anggun est actuellement la chanteuse francophone la plus diffusée dans le Monde faisant de l’artiste l’une des plus belles réussites musicales à l’export de la décennie.

Artiste de cœur et citoyenne du Monde, Anggun est également Ambassadrice de Bonne Volonté pour la Food & Agriculture Organization of the United Nations, qui lutte comte la faim dans le monde.

Après avoir eu la chance de performer avec les plus grands artistes comme Peter Gabriel, Pras (of The Fugees), Julio Iglesias ou Michael Bolton.

Anggun fut la représentante de la France pour le Grand Concours de l’Eurovision 2012. Anggun nous propose ‘Echo (You and I)’, une chanson écrite par le duo d’auteurs-compositeurs les plus en vue du moment en France (Jean-Pierre Pilot et William Rousseau) et mixée par Veronica Ferraro (le sound engineer de David Guetta). Titre uptempo et ambitieux, ‘Echo (You and I)’ parle de ce qui fait l’essence même de la vie : la relation amoureuse. Comme le dit Anggun dans sa chanson, que ce soit la frénésie de nos vies contemporaines, ou notre obsession consumériste, ce qui compte au final et ce qui nous fait vivre, it’s simply You and I.

