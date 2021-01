Avec SNCF, vos vacances entre amis à petit prix

Découvrez les dernières offres proposées par SNCF pour voyager cet été entre amis ou en famille. Le principe est simple: plus vous êtes nombreux à voyager, moins vous payez.

Cet été, SNCF met en place Une offre pour voyager moins cher. Pour en profiter, il suffit d’être plusieurs: que vous soyez en famille ou entre amis, vous pouvez prendre le train à petit prix, avec par exemple des tarifs à partir de 25€ par personne pour 5 voyageurs, ou 35€ par personne pour 3 voyageurs.

Si vous n’avez pas encore choisi le lieu de vos vacances cet été, le plus dur va être de vous mettre d’accord sur la destination! Avec cette opération « plus vous êtes nombreux, moins vous payez », SNCF vous permet de découvrir une sélection des plus belles villes françaises, dont Paris, Marseille, Bordeaux ou Lyon.

Alors si vous êtes Lillois et que vous voulez aller faire un saut à Paris cet été pour découvrir ce que la capitale a à vous offrir, SNCF vous propose de faire un Paris-Lille à 2 à partir de 20 € par personne, et les prix baissent jusqu’à 5 voyageurs où le tarif du billet tombe à 14 € par personne.

Pour profiter de cette promotion SNCF, il faut acheter les billets 3 jours minimum avant le départ. Les billets sont non échangeables et non remboursables.

