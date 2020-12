Playlist : le Top 50 des musiques et clips de Noël vraiment originaux

Voici une sélection de mes 50 meilleures chansons originales pour Noël, avec pour chaque titre, un clip vidéo à regarder en ligne pour la soirée de réveillon. Si vous voulez sortir des sentiers battus, vous êtes au bon endroit.

Alors que nous arrivons au mois de décembre et que les décorations commencent à s’installer un peu partout, il est temps de sortir ces bons vieux titres aux saveurs festives qui ne peuvent être appréciés qu’à cette période de l’année – à moins que vous ne souhaitiez obtenir des regards amusants de la part de vos voisins d’écran !

Nous avons fait des choix difficiles. Certains titres étaient évidents, d’autres sont de vrais choix personnels. Bref, c’est une playlist parfaite pour Noël. Dans mon Top 50 vous allez retrouver des grands classiques de Noël, des titres à la mode et des choix plus discutables. Bon parmi une si grande sélection de chansons de Noël, quels sont réellement les meilleures ? Eh bien, j’ai parcouru ma vaste collection de mp3 de Noël et voici mes favoris. Allez c’est parti pour le compte à rebours de 50 à 1. Ho ho ho !

50. Coldplay – Christmas Lights (2010)

Un single autonome sorti avant «Mylo Xyloto», «Christmas Lights» de Coldplay a toutes les caractéristiques d’une sortie festive axée sur le piano, les voix endormies et l’atmosphère chaleureuse. Bien sûr, cela ressemble à plusieurs autres morceaux de Coldplay et prend du temps à démarrer, mais le refrain, quand il arrive enfin, mérite des applaudissements, mais le pont sur le fait de ne pas se sentir du tout comme Noël capture ce que peuvent ressentir des vacances modernes. Avec une partie du son du stade de Coldplay, il les mélange avec un attrait discret qui ressemble à la bande-son de la période.

49. Jona Lewie – Stop The Cavalry (1980)

Un riff immédiatement reconnaissable qui est très facile à siffler, c’est une chanson qui n’est pas extérieurement une chanson de Noël même si ce mot est vérifié par son nom, à l’origine en fait une chanson anti-guerre qui a été adoptée par les chanteurs du Père Noël à cause de celle-là ligne. Avec son style de musique classique, ses éléments de cuivres et plusieurs sections « humm »-ables et chantables, c’est un single fort qui n’est pas que clinquant et dinde dans ses paroles. Bien que, certes, cela devient ennuyeux à répétition et c’est un problème que certains de mes proches ne peuvent pas supporter, donc je ne l’entends pas aussi souvent que je le voudrais. Mais, me voici, le soutenant au numéro 49 !

48. Chris Rea – Driving Home For Christmas (1988)

Avec une voix très distinctive et, aux côtés de «The Road To Hell» clairement largement inspiré par les autoroutes, il s’agit d’un morceau joyeux au piano qui fonctionne bien en conjonction avec le chant graveleux de Rea. Couvert par The Bachelors, Michael Ball, Joe McElderry, Saint Etienne et, euh, Stacey Solomon (qui sonne complètement différent en chantant, heureusement!), Cet original est toujours le meilleur et ressemble au genre de chanson que vous pourriez bien écouter comme vous êtes, eh bien, rentrez chez vous pour Noël.

47. Ricky Tomlinson – Christmas My Arse (2006)

S’il y a une chose que vous obtenez beaucoup à Noël, ce sont des airs de nouveauté et voici une chanson incroyablement nouvelle de Ricky Tomlinson, canalisant bien son personnage de la famille Royle dans cette chanson. Bien sûr, le chant n’est pas le plus fort et les paroles à peine OK, mais les mots capturent bien le côté le plus ennuyeux de la période festive et ont ses moments de pathétique, et à quel point il est bon de jouer une chanson avec plusieurs mentions de ‘Cul’? OK, ce n’est pas un crime énorme, mais si vous voulez une chanson qui raconte Noël tel qu’elle est, c’est celle-là.

46. Geraldine McQueen – Once Upon A Christmas (2008)

Peter Kay a joué le rôle de Geraldine McQueen pour son programme de parodie de télé-réalité, et le voici avec sa chanson de Noël «cash-in». Co-écrit avec Gary Barlow, il cloue le son d’un single de Yuletide et le riff «over and over» parodie le caractère accrocheur de ces disques et devient tout aussi accrocheur. Avec des paroles bien écrites et une singularité insensée (si c’est vraiment un mot), cela vous fera chanter encore et encore.

45. Queen – Thank God It’s Christmas (1984)

Beaucoup de big band plongent leurs orteils dans le monde des chansons de Noël tout en essayant de conserver une certaine crédibilité, et avec cette composition de May / Taylor de 1984, ils réussissent. Y compris les cloches et les noms typiques du festival, c’est un disque au son moins positif même si les paroles sont en fait plutôt heureuses. Garder le son Queen mais aussi s’intégrer à une playlist de Noël sans devenir ringard, c’est une chose rare: un disque Crimbo crédible.

44. Steel Eye Span – Gaudete (1973)

Une version moderne d’un très vieux morceau médiéval, c’est l’une des chansons de Noël les plus atmosphériques publiées et capture la sensation traditionnelle du festival. Présenté sous forme d’acapella, cela se démarque certainement sur une playlist de Noël. Avec très peu de variations dans la chanson, cela pourrait facilement devenir ennuyeux et répétitif, mais le mélange de voix de chœur et de chant plus profond du groupe, il continue d’apporter de nouvelles choses à la table de Noël au fur et à mesure qu’il avance.

43. Harry Belefonte – Mary’s Boy Child (1956)

La version originale de la chanson, et certains diraient inférieure à la reprise de 1978 de Boney M, en tête des charts, est une chose de beauté. Simplement produit et chanté de manière experte, il renonce aux cloches et aux sifflets de la dernière version au rythme rapide. Cela dit, il y a suffisamment de place sur la liste de lecture pour les deux versions, mais celle-ci semble beaucoup plus de Noël et émotive dans sa version finale.

42. David Essex – A Winter’s Tale (1983)

Une chanson qui n’est pas vraiment une chanson de Noël, mais qui capture bien l’ambiance avec un accompagnement atmosphérique et des échos d’une chanson de film de Disney – «La Belle et la Bête», quelqu’un à certains moments? Avec un refrain chantable et plus léger, c’est une chanson magnifiquement écrite qui correspond parfaitement à l’ambiance.

41. George Michael – December Song (I Dreamed of Christmas) (2009)

Sorti à l’origine en 2009 mais réédité chaque année par la suite (nous attendrons de voir s’il réapparaît ce mois-ci), l’ancien Wham! le chanteur est sorti avec ce morceau qui sonne beaucoup plus vieux qu’il ne l’est en réalité, grâce à son ouverture au son rétro et ses valeurs de production à l’ancienne, et bien qu’il semble très désordonné à la première écoute et que les couplets pâlissent à côté du crochet, le refrain est un vrai producteur et bien que les éléments religieux se sentent un peu forcés contre les éléments plus modernes – regardez la télévision toute la journée – c’est une chanson imparfaite avec plus de bien que de mal et a cette sensation touchante et capture ce sentiment que vous avez en tant qu’enfant à cette époque de l’année.

Allez, après ces 10 premières chansons de Noël et leurs clips, il est temps de remettre votre bonnet de Noel, d’attraper les craquelins et le gui, et de se préparer aux 10 prochains titres parfaits pours les fêtes.

40. The Wombats – Is This Christmas? (2008)

Les Wombats ne sont pas connus pour leurs singles particulièrement heureux, et ce n’est pas une exception – étant l’un des singles les plus sombres jamais écrits sur la période. Mais dans leur pessimisme, il y a une certaine vérité dans les paroles, et les paroles plus sombres sont assombries par un morceau d’accompagnement plus joyeux qui, comme l’offre de George Michael dans la partie 1, semble plus vieux qu’il ne l’est en réalité, mais cela porte ses origines modernes. sur ses manches plus. Le refrain est peut-être simple mais, comme beaucoup d’autres dans ce compte à rebours, vous saisit et la ventilation dépouillée ajoute à la mélodie.

39. The Puppini Sisters – Jingle Bells (2006)

Créer votre propre chanson classique est une tâche délicate, mais les Puppini Sisters l’ont réussi avec cette reprise rythmée et à bascule de «Jingle Bells» qui donne à la chanson une nouvelle couche de peinture. Ça vaut vraiment le coup d’écouter quelque chose de différent et, finalement, de dansant, non pas que je vais essayer!







38. The Feeling – Feels Like Christmas (2008)

Comme la contribution des Wombats à Noël ci-dessus, vous ne pourriez jamais accuser ‘The Feeling’ d’être un groupe heureux et un groupe que vous associeriez à une sortie festive, mais ils en ont fait une en 2008. ‘Feels Like Christmas’ a des cordes amusantes. et l’une des meilleures répliques d’une chanson de Noël – «Est-ce Noël ou est-ce que je deviens fou?». Capturant bien l’ambiance de la saison et remplie de cordes éclatantes, ce n’est pas l’une de leurs versions les plus fortes, mais leur son correspond à ce style de chanson.

37. Aled Jones – Walking in the Air (1985)

Même si ce n’est même pas Aled Jones dans la version télévisée – ce mérite revient à Peter Auty – c’est cette version qui est la plus célèbre et aussi l’une des chansons de Noël les plus emblématiques de tous les temps. Couvert par beaucoup de gens – y compris plus tard par un adulte Aled Jones avec son faux-faux – c’est cette version que j’ai choisie. Avec ses cordes gonflées, ses voix chantées avec passion et ses souvenirs évoqués de l’animation touchante dont elle est tirée, c’est une chanson pour laquelle la plupart des gens ont un faible.

36. Nat King Cole – The Christmas Song (Merry Christmas to You) (1961)

Enregistrée à plusieurs reprises par Cole, la version de 1961 est souvent considérée comme la version définitive. Véritable classique de Noël avec le côté cordes ressorti comme beaucoup d’autres singles, il ne fait rien de particulièrement étonnant mais la voix de Nat King Cole suffit à porter cette chanson. Un vrai classique avec un message simple mais efficace et un solo de piano chaleureux.

35. Britney Spears – My Only Wish (This Year) (2000)

Allez maintenant, une chanson de Noël beaucoup plus contemporaine, pop et sucrée. C’était la Britney Spears quand elle avait encore la bague innocente de la fille d’à côté. Sans vergogne et guillerette, c’est Britney à son meilleur niveau et, oui, elle peut avoir ses moments ringards, mais c’est une bonne écoute.

34. Bing Crosby – White Christmas (1941)

Écrit par Irving Berlin, c’est le single le plus vendu de tous les temps – oui, pas seulement les célibataires de Noël, n’importe quel single. Avec des paroles rappelant un Noël à l’ancienne (je ne sais pas ce qu’ils penseraient de la période festive soixante-dix ans plus tard!). C’est un classique absolu, facilement chantable et l’une des chansons festives les plus atmosphériques. Simplement enregistré mais évocateur de la saison, il est facile de comprendre pourquoi c’est un gros vendeur.

33. John & Yoko / Plastic Ono Band with the Harlem Community Choir – Happy Xmas (War Is Over) (1972)

Une autre chanson de Noël absolument classique avec des paroles qui contredisent le sentiment de Noël de la musique, qui comprend les cloches de traîneau et le chœur d’enfants attendus. En fait, une chanson de protestation contre la guerre, en particulier la guerre du Vietnam, son sens a peut-être été davantage adapté au canon des airs de Noël de base, mais ce n’est pas moins significatif à une époque où la guerre continue. Encore une fois, très chantable, et équilibre le son de saison avec des paroles moins sucrées que sur votre air de Noël moyen.

32. Status Quo – It’s Christmas Time (2008)

Il leur a tellement d’années dans leur longue carrière pour enfin écrire une chanson de Noël, mais quand ils l’ont fait, ils ont fabriqué un top. Bien sûr, il a leurs accords de guitare familiers « Rocking All Over The World » en arrière-plan et sonne donc Status Quo cela ressemble presque à une parodie, mais ils capturent le son de la saison avec les cloches et le xylophone et les paroles peignent un joyeux – certains dirait irréaliste – image de la saison. Ce n’est pas haut de gamme et peut-être un peu ringard, mais c’est une chanson festive forte avec la guitare apportant un peu plus au disque.

31. Johnny Mathis – When A Child Is Born (1976)

Basé sur une composition de 1972 intitulée «Soleado», il a été chanté par de nombreux artistes, mais c’est la version de Johnny Mathis qui est considérée comme la version définitive. Avec un riff magnifiquement fredonné et un son beaucoup plus traditionnel – et un contenu lyrique – c’est une version émouvante , doux et doux, presque comme un chant de musique pop. Bien écrit et chanté, et certainement un hiver plus chaud, même si parler d’un enfant «jaune» sonne, pour les oreilles modernes, juste un peu louche…

Vous voici arrivé à la 3ème partie de mon compte à rebours du top 50 des chansons de Noël. Voici les clips vidéo des titres que j’ai classés de la 30ème à la 21ème place. Bonne écoute !

30. Cliff Difford and the Decorations – Let’s Not Fight This Christmas (2008)

Enregistré dans le cadre du ‘The One Show’ de la BBC avec Cliff «Squeeze» Difford sur de nombreuses tâches vocales, il s’agit d’un succès étonnamment accrocheur et festif qui parvient à inclure des mentions de Bruce Forsyth, de la télévision, des valeurs de Noël plus traditionnelles et d’un manque de l’harmonie domestique dans la maison familiale, tous les sujets sur lesquels nous pouvons mettre l’accent. Ajoutez les cloches et le choeur habituels à la production et vous obtenez un son familier, mais accrocheur. Oh, et l’ironie que les présentateurs de The One Show finiraient par se retrouver dans une situation où ils se battraient !

29. Cliff Richard – Mistletoe And Wine (1988)

Ce n’est peut-être pas à la mode d’aimer Cliff, mais on ne peut nier que sa chanson de Noël des années 1980 est un cracker, excusez le jeu de mots. Avec les différentes cases cochées, y compris les cloches du traîneau et la jeune soprano solitaire, c’est une chanson appréciée par des personnes de tous âges. Cela peut être aussi ringard que des chansons festives, mais essayez de ne pas chanter en chœur.

28. The Killers – Don’t Shoot Me Santa (2007)

Cette année, nous avons sa suite thématique dans « I Feel It In My Bones », mais cette seconde dans la lignée des chansons de Noël caritatives The Killers est l’une de leurs meilleures – mais pas la meilleure – qui commence un peu généralement mais se construit en un hit saisonnier chantable avec des sous-tons plus sombres. Cela peut ne pas sembler particulièrement Noël et les changements de tempo et les voix de Ryan Pardey le rendent parfois étrange à suivre, mais le refrain compense cela et évite de nombreux clichés d’une chanson typique de Noël et est éclectique en soi.

27. The Beach Boys – Little Saint Nick (1963)

Une autre chanson de Noël classique qui équilibre le son de plage estivale du groupe avec la sensation de fête que vous devez créer dans un air de Noël. Un nombre court agréable, c’est un favori de nombreuses listes de lecture et cet équilibre des sons fonctionne.

26. Houghton Weavers – What’s Christmas Without A Brass Band (2006)

Pour vous, c’est peut-être un casse-tête comme vous n’en avez probablement jamais entendu parler, mais cette chanson folklorique de Noël est très évocatrice de la saison. Avec ses paroles et sa musique faisant référence à des fanfares, il y a peu d’autres chansons qui capturent la sensation d’un groupe festif dans la neige. Mélangeant des versions cuivrées de «Silent Night» et se terminant par un chœur enthousiasmant de «We Wish You A Merry Christmas», il s’agit d’un numéro atmosphérique évocateur qui se tient tout seul comme un air nordique craquant.

25. Perry Como – Winter Wonderland (1946)

Une autre chanson chantée par de très nombreux artistes, c’est la version Perry Como, c’est la plus célèbre. Peut-être maintenant entaché par son adaptation dans la publicité de Woolworths il y a de nombreuses années, c’est toujours un classique de Noël et les paroles capturent parfaitement l’ambiance de la saison et sont aussi chantables et citables que tous les grands succès de la saison. De plus, l’accompagnement musical jazz le soulève vraiment, aux côtés de la section chorale, et il offre un son vraiment chaleureux.

24. Mud – Lonely This Christmas (1974)

Avec sa langue fermement dans la joue, ce tube de Noël au pastich d’Elvis Presley parvient à clouer le son de Presley tout en créant une mélodie joyeuse à partir de paroles assez sombres. Pas extérieurement drôle – sauf peut-être dans le monologue parlé, il réussit à la fois comme un mickey-take idiot mais peut également être pris tout à fait directement, d’où sa popularité sur les compilations de Noël.

23. Frankie Goes to Hollywood -The Power of Love (1984)

Peut-être l’inclusion la plus discutable dans une liste de Noël car ce n’est pas vraiment une chanson de Noël – seule la vidéo l’est vraiment – mais son thème convient à la saison et elle n’est vraiment jouée qu’à cette période de l’année. Magnifiquement chantée avec des paroles touchantes et un accompagnement simple mais bien produit, c’est une chanson étonnamment mature d’un groupe qui l’a autrement campée totalement. De plus, combien de chansons mentionnaient le méchant Penelope Pitstop The Hooded Claw?

22. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (1994)

Personnellement, je préfère la version d’Olivia Olson de 2003 et je ne suis pas un grand fan de cette chanson, mais elle a un grand succès et, loin de la voix souvent joyeuse de Carey, c’est une chanson de Noël de fête facile à chanter et au rythme qui accélère bien. et lance vraiment la fête, pour utiliser un cliché. Ouais, écouter en retour, c’est vraiment très amusant.

21. The Pogues feat. Kirsty MacColl – Fairytale of New York (1987)

Voilà une autre chanson qui n’est pas techniquement un air de Noël, avec des paroles pas vraiment joyeuses… Représentant la rupture d’un couple à cette période de l’année, ce n’est que festif à cause de la «sonnerie des cloches à Noël». Avec les voix bruyantes du leader des Pogues et l’accent new-yorkais de MacColl, c’est un morceau distinctif lorsqu’il est joué et une chanson anti-Noël très populaire. Jeter dans une grande histoire, un chœur chantant plein de vitriol et un grand soutien irlandais, il maintient également la presse dans les actualités sur la question de savoir si le mot «fagot» doit être joué à la radio ou non.

Là on rentre dans le Top 20 de mon compte à rebours des meilleurs morceaux de Noël de tous les temps. Profitez-en !

20. Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone (1985)

Arborant le meilleur pull festif au monde, cette chanson de Noël du milieu des années 80 est un classique absolu. Rempli de cloches de traîneau et de paroles accrocheuses, c’est une chanson difficile à éviter à la radio et qui capture parfaitement l’ambiance saisonnière. Rempli de paroles mémorables dans le couplet, le pont et le refrain, c’est une excellente façon de commencer le top vingt.

19. Judy Garland – Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)

De la comédie musicale «Meet Me In St. Louis», il s’agit d’une ballade au rythme lent qui parvient à mélanger des paroles joyeuses et tournées vers l’avenir avec un son plus sombre qui équilibre bien le bonheur et la tristesse de cette période de l’année. Court et doux et magnifiquement chanté, c’est un autre favori festif qui se sent très hivernal mais met également en valeur de l’ombre dans les moments les plus heureux.

18. Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree (1958)

Oublions la reprise de Kim Wilde et Mel Smith qui jouent la chanson pour rire… Cette chanson de Noël de la fin des années 50 est amusante à chanter avec ses rimes gaies et est un ver d’oreille définitif. De plus, si l’on en croit le film, c’est un excellent moyen de dissuader les cambrioleurs lorsque vous êtes seul à la maison. Avec un grand solo de cuivres et un chœur de voix, c’est un autre classique de Noël.

17. Wham – Last Christmas (1984)

Le single le plus vendu de l’histoire des charts britanniques, Noël ou autre, pour ne jamais atteindre le numéro un, c’est une autre chanson festive régulièrement jouée. Avec un refrain répété qui vous accroche, ce conte d’amour non partagé est un morceau amusant et chantant qui mélange les valeurs de production habituelles de chansons festives avec un clavier et une batterie joyeux.

16. Victoria Hart – Santa Baby (1953 (Original))

Eartha Kitt a peut-être chanté l’original et Kylie Minogue l’a repris – aux côtés de très nombreuses personnes – mais c’est la chanteuse canadienne Victoria Hart qui en fait ma version préférée. Avec une section de cuivres addictive et la voix sexy et sensuelle de Hart, c’est un air de Noël assez provocant mais très agréable. Avec une sélection de double-sens saisonniers, c’est certainement un pour les papas!

15. The Killers feat. Elton John and Neil Tennant – Joseph, Better You Than Me (2008)

Le troisième single caritatif de Noël de Las Vegas « The Killers » est une grande chanson festive moderne, centrée sur une personne généralement oubliée lors de la Nativité. Avec la voix de Falsetto de Flowers bien équilibrée avec la voix plus profonde de John, et plus tard un Tennant brillamment segmenté, c’est un numéro sombre et difficile, mais qui se construit à quelque chose de grand car la panne d’Elton John frappe vraiment à la maison pour se combiner à la fin. Avec un excellent mélange de guitare, de cuivres et de batterie avec des paroles bien écrites, c’est l’un des meilleurs morceaux de saison de ces dernières années.

14. The Darkness – Christmas Time (Don’t Let the Bells End) (2003)

À partir de l’année des années 2000 qui a engendré plusieurs grands succès dans ce compte à rebours, cette offre festive de The Darkness à la suite de leurs débuts bien reçus est un classique de la pop moderne avec un refrain chantable mais rock dans le fausset distinctif de Hawkins, qui prouve que les chansons de Noël peut le faire monter et ne pas avoir à être des ballades avec des cloches de traîneau. Avec un chœur d’enfants ajouté, il n’a pas peur d’embrasser certaines des conventions, mais les jette en l’air d’une manière intéressante.

13. Paul McCartney – Wonderful Christmastime (1979)

Avec une ligne de synthé très distinctive, c’est une chanson qui divise la foule mais je l’apprécie vraiment. Avec un refrain accrocheur qui est facilement chantable lors d’une fête de Noël, il coche la boîte pop festive avec des paroles simples et claires qui feront chanter n’importe qui. Cela ne va peut-être pas particulièrement dans une direction très excitante, mais c’est une belle tranche de pop de fête.

12. Hot Pantz – (I’d Like To Give You) One 4 Xmas (2004)

C’est sûr, c’est une chanson de Noël, pleine d’insinuations ringardes, mais si vous ne pouvez pas vous ne l’écoutez pas à Noël, quand le pouvez-vous? Avec un travail de boîte à rythmes soigné associé à un synthé astucieux, il est suffisamment chantable et effronté pour s’en tirer. L’humour britannique classique enveloppé dans une chanson pop de quatre minutes.

11. Chris De Burgh – A Spaceman Came Travelling (1976)

Et comme dirait les Monty Python, maintenant pour quelque chose de complètement différent. Avec les paroles Erich Von Daniken rencontrant la Nativité, c’est une chanson simplement interprétée mais avec la musique d’accompagnement la plus atmosphérique et la plus obsédante de toutes les chansons de Noël. C’est une longue chanson qui bouge lentement, mais avec de nombreux effets de synthé qui la construisent, mais qui se déplacent ensuite dans le refrain simple, entraînant et hummable et la fin puissante. Un morceau absolument magnifique même si vous ne suivez pas les messages qu’il contient.

Et maintenant, « ladies and gentlemen » Noël est presque à nos portes avec les cadeaux, les surprises et la soirée qui s’annonce festive. Voici mes 10 clips de Noël préférés pour vous mettre dans l’ambiance…

10. Mickey’s Christmas Carol – Oh What A Merry Christmas Day (1983)

A la 10ème place, un classique qui plaira aux plus jeunes. Tiré du court métrage «Mickey’s Christmas Carol», la version de Disney du classique de Dickens, il s’agit d’une chanson très courte mais magnifiquement écrite et chantée, avec des paroles évocatrices mais un sentiment de tristesse en surplomb qui symbolise le matériau plus sombre de la nouvelle. Un air charmant et entraînant qui me ramène directement à mon enfance. Très touchant, exceptionnellement nostalgique et agréable à entendre à nouveau.

09. Jive Bunny and the Mastermixers – Let’s Party (1989)

Le rythme s’accélère. Une chanson numéro un de Noël qui mélange avec beaucoup de gros hits de Noël et qui lance vraiment la fête, de la première pièce de la Marche des Mods aux apparitions de Slade et Roy Wood de Wizzard. Malheureusement, il échantillonne une chanson qui a un nuage noir dessus, mais cela n’empêche pas que ce soit un medley qui fonctionne vraiment et qui donne le coup d’envoi d’une fête parfaitement.







08. Billy Mack – Christmas Is All Around (2003)

Du film «Love Actually», cette parodie du classique de «Wet Wet Wet» a été mise en scène par l’écrivain Richard Curtis en réponse à sa sur-lecture après son apparition dans son film «Four Weddings and a Funeral». Jouée avec délectation par l’acteur Bill Nighy, cette parodie est, sans doute, meilleure et certainement plus drôle que l’original. Les paroles peuvent revenir à la normale vers la fin, mais c’est une piste amusante et agréable qui ne se prend pas trop au sérieux et c’est formidable d’entendre les modifications apportées aux mots.

07. Elton John – Step Into Christmas (1973)

Incontournable, Elton John devait absolument faire partie de ma playlist pour Noël. Sa contribution, c’est une chanson de Noël joyeuse et entraînante, dirigée par un piano, chantable comme toutes les bonnes chansons festives et vraiment entraînante. L’un des plus forts jamais réalisés et résume la compréhension la plus moderne du festival, mais contient des messages intéressants et est parfois bien autoréférentiel.

06. Aqua – Spin Me A Christmas (2009)

Aqua pouvait encore cocher les cases pop dix ans après sa période de renommée originale. Avec un refrain hautement mémorable et une superbe mélodie, avec des styles de club plus modernes par parties, il est aussi ringard que tout, mais vous reste rapidement et facilement dans la tête.

05. Wizzard – I Wish It Could Be Christmas Everyday (1973)

Peut-être la plus honnête des chansons de Noël car elle commence par le son d’une caisse enregistreuse ? C’est une autre chanson qui est entrée dans la légende avec un chœur accrocheur et une grande section de cuivres. Il est difficile de ne pas aimer cet air et de se mélanger à nouveau dans un chœur d’enfants pour donner cette sensation saisonnière, avec des paroles amusantes !

04. Band Aid – Do They Know It’s Christmas? (1984)

Même si les soixante dernières secondes sont redondantes et durent beaucoup trop longtemps, il est étonnant de voir combien d’artistes ont disparu sans laisser de trace depuis que le clip a été tourné en 1984. Pour la soirée de Noël, une chanson qui vous fait réfléchir et met en évidence une cause importante.

03. Avid Merrion – Proper Chrimbo (2003)

Le meilleur des singles de Bo Selecta de loin et une chanson de Noël moderne et craquante, il est peut-être un peu daté maintenant avec des références à Michael Jackson et la vidéo avec des célébrités chantant le refrain ne rend pas justice à la chanson, mais c’est une chanson entraînante dans son propre qui ne se prend pas au sérieux. Avec un excellent mélange de styles allant du chant au rap en passant par une chorale, c’est le meilleur des singles de 2003 et très citation et chantable. Génial, même si comme moi vous ne supportez pas Bo Selecta.

02. The Killers feat. Toni Halliday – Great Big Sled (2006)

La première et toujours la meilleure des chansons de Noël des Killers, cette chanson de six ans parvient à capturer le son du rock indépendant moderne tout en sonnant très « Noël ». Avec une ouverture grandiose vraiment forte et un excellent travail de guitare et des batailles vocales entre Flowers et Halliday, il s’agit d’une chanson de Noël moderne mémorable, chantable et amusante qui se mélange bien aux souvenirs de Noël avec une fin discrète.

01. Slade – Merry Christmas Everybody (1973)

Ce ne pouvait être que cette chanson, même si elle reste méconnue en France. Initialement appelée «Buy Me a Rocking Chair», ses paroles ont rapidement été adaptées à ce que nous connaissons aujourd’hui. Bien sûr, il est peut-être exagéré et cliché, mais il est beaucoup joué pour une raison: c’est « rock », c’est chantable, c’est accrocheur et bien composé.

Êtes-vous d’accord ou pas avec mon top 50 des meilleurs titres originaux pour Noël ? Faites-vous entendre dans les commentaires ci-dessous.

Joyeux Noël !

