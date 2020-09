Idées voyage en Italie : 5 lieux exceptionnels à découvrir absolument

Partir en vacances en Italie permet la découverte de biens des lieux magiques et enchanteurs. Retour sur 5 lieux exceptionnels à découvrir absolument en Italie.

5 – Temple de la Concorde Agrigente

Pour découvrir ce temple issu de la Grèce Antique – car oui, les grecs ont occupé l’Italie pendant très longtemps, il faut se diriger vers la Sicile. Ici, les vestiges sont remplis d’histoire.

4 – La statue du Christ des Abysses

Direction la baie de San Fruttuoso. En plus d’afficher un cadre paradisiaque pour les habitants et les touristes, cette baie renferme une merveille. Une statue en bronze du Christ des Abysses, qui est située sous l’eau.

3 – La ville de Mantoue

Acheter un billet d’avion pour l’Italie doit se faire en prenant en compte la ville de Mantoue. Avec ses églises, palais et autres maisons colorées, la ville est un endroit à visiter absolument. De plus, elle est même inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

2 – Civita di Bagnoregio

Autre immanquable de l’Italie, le petit village médiéval de Civita di Bagnoregio. Situé au sommet d’un rocher, le village n’est accessible que par un pont.

1 – Lac de Resia

Ce lac est loin d’être comme les autres. Notamment car le Lac de Resia abrite un cloché roman. Situé au milieu de l’eau. De plus, le lac est entouré de montagnes et autres forêts, tout en étant très proche des frontières Suisses et Autrichiennes.

