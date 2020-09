C’est en Chine que se trouve désormais le plus grand aéroport du monde. Ce dernier, inauguré à la veille du 70e anniversaire de la République Populaire, a coûté plusieurs milliards d’euros.

Daxing, à Pékin

C’est donc en Chine et proche de Pékin qu’il faut se rendre pour y découvrir le plus grand aéroport du monde. Fait notable, ce projet d’aéroport a été supervisé par le Président Xi Jinping en personne. Pour information, l’aéroport occupe pas moins d’un million de mètres carrés de superficie, et trouve son emplacement à 46 kilomètres au sud du centre du pays.

400 milliards de yuans

Ce même aéroport aura coûté la bagatelle de 400 milliards de yuans, ce qui représente plus de 15 milliards d’euros. D’après les dires de Li Jianhua, responsable du chantier, il n’est pas question d’un simple aéroport, mais du plus grand hub de transport au monde. Le terminal du phœnix d’or est actuellement le seul à avoir été inauguré. Mais cela permet de partir en vacances dans un tout nouvel endroit.

Lutter contre la surcharge de Pékin

Sur le papier, cet aéroport doit permettre le désengorgement de l’aéroport de Pékin, totalement surchargé. À terme, ce nouvel aéroport offrira quatre pistes d’atterrissage et une capacité de 72 millions de passagers. À noter que le toit de l’aéroport a une superficie de 25 terrains de football. Ce qui permet à la lumière d’arriver jusqu’aux niveaux les plus bas.

