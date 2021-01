Prendre l’avion, c’est également synonyme de repas à bord. Et à ce jeu-là, certaines compagnies aériennes parviennent à se démarquer plus que les autres. Retour sur les 5 compagnies aériennes qui offrent les meilleurs repas à bord.

5. Qatar Airways

Avant de prendre l’avion, la compagnie Qatar Airways n’hésite pas à demander aux voyageurs de choisir leur menu. Et les options sont nombreuses. Des repas faibles en calories, jusqu’aux repas sans gluten. Sur les vols plus longs, divers plats chauds sont au choix. Et tous sont halal.

4. Thai Airways

Prendre l’avion avec Thai Airways, c’est avoir la garantie d’un repas préparé uniquement avec des produits issus de Thaïlande. La compagnie l’affirme fièrement sur son site, cette démarche permet de soutenir les agriculteurs locaux. Très bon choix pour partir en vacances.

Japan Airlines, N°3

Autre compagnie qui parvient à se démarquer, Japan Airlines. La variété de plats proposée est importante et pour tous les goûts. Cela va du poulet aux crevettes, en passant par la salade et les pâtes.

2. Singapour Airlines

Sur un vol de la compagnie aérienne Singapour Airlines, il sera question de repas spéciaux et destinés aux enfants et bébés. De plus, l’on peut souligner le service Book The Cook, qui permet de faire son choix dans une sélection de plats préparés.

Eva Air, les meilleurs repas

C’est donc du côté de Taïwan que l’on trouve la compagnie aérienne qui offre les meilleurs repas à bord. La variété des plats est incroyable et l’on retrouve, en plus, des plats végétariens. Leur site ne trompe pas, il est possible d’y trouver un repas oriental végétarien, ou encore un ovo-lacto végétérien, hindou végétarien, et même vegan. L’on peut aussi acheter un billet d’avion sur le site.

