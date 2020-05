Ces stars décédées continuent à rapporter beaucoup à leurs héritiers

Bien que certaines stars ne soient plus de ce monde, elles continuent de rapporter beaucoup. Cet argent qui en découle permet d’ailleurs aux héritiers de toucher encore de très gros droits, des sommes d’argent parfois plus que considérables.

5. Bob Marley

Bob Marley, né en février 1945 en Jamaïque et décédé en mai 1981 aux États-Unis, est la première star de ce classement. Le chanteur qui a connu un incroyable succès continu de rapporter beaucoup à ses héritiers. Pas moins de 23 millions de dollars.

4. Charles Schulz

Sortons de l’univers musical quelques instants, pour se pencher sur la bande dessinée. Charles Schulz sera notamment connu pour sa bande dessinée Peanuts, publiée pendant 50 ans. Pour rappel, Peanuts est également connu sous le nom de Snoopy. Les héritiers ont obtenu pas moins de 34 millions de dollars.

3. Arnold Palmer

Ancien joueur de golf professionnel, Arnold Palmer continu de rapporter beaucoup à ses héritiers. Cela provient également du fait qu’une marque porte son nom. Ainsi, ce sont 35 millions de dollars qui ont été reversés.

2. Elvis Presley

Difficile de ne pas connaître Elvis Presley, qui est surnommé The King. Il sera d’ailleurs une icône majeure du XXe siècle, et le roi du rock ‘n’ roll. Il a rapporté, à ses héritiers, 40 millions de dollars.

1. Michael Jackson

Sans surprise, c’est bien Michael Jackson qui rapporte le plus à ses héritiers. Et la différence avec le second du classement est incroyable. Car oui, il est question de 400 millions de dollars ! Soit dix fois plus qu’Elvis Presley. Cette somme provient également du fait de la vente de sa part dans EMI Music Publishing. À elle seule, la vente a rapporté 287 millions de dollars.

