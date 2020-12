Vacances à la mer : les destinations les plus abordables en France

Partir en vacances à la mer peut s’avérer parfois compliqué. Pourtant, il existe des destinations très abordables, et il faut noter qu’un départ en septembre permet de belles économies.

Une certitude subsiste cependant, la Corse est la destination la plus chère. Avec pas moins de 1 000 euros en moyenne pour une semaine de location.

La Vendée pour le mois de juillet

Premier fait notable, c’est bien en Vendée, département situé sur la côte atlantique, que les prix sont les plus abordables pour le mois de juillet. Ici, il faut compter environ 596 euros pour un appartement loué à la semaine. Le mois d’août sera en revanche un peu plus cher, avec une moyenne de 641 euros. Quelques idées de vacances en Vendée ? La découverte de La Roche-sur-Yon par exemple. Sans compter que La Rochelle n’est finalement pas si loin.

En août, direction la Charente-Maritime

Reparlons de La Rochelle, mais pour le mois d’août cette fois-ci. En effet, le département de la Charente-Maritime ; situé juste en dessous de la Vendée, offre certaines des destinations les plus abordables en France. Il faut compter 611 euros en moyenne pour une semaine de location. En juillet, les prix sont, en moyenne, à 534 euros. À noter que plus l’on se dirige vers le sud, plus les tarifs sont élevés.

Partir en septembre pour des économes

Si un départ en vacances est possible pour le mois de septembre, il ne faut pas hésiter. En effet, les prix de location à la semaine peuvent chuter jusqu’à 45 % ! Dans le Finistère, par exemple, les prix passent de 790 euros à 434 euros. 40 % de moins dans les Landes. Et 29 % de moins dans le Var par exemple.

