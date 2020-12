Avion : le top 5 des compagnies aériennes préférées dans le monde

Une certitude se dessine dans ce Top 5 des compagnies aériennes préférées dans le monde, il n’y a pas de compagnies Françaises. Pire encore, l’on ne retrouve même pas de compagnies Françaises dans les vingt premières places. Qatar Airways, en revanche, ne cesse d’impressionner.

5. Emirates Airlines

Débutons avec Emirates Airlines, qui arrive à la cinquième position des World Airline Awards dévoilés par le site Skytrax. Il donc possible de partir en vacances avec Emirates Airlines sans problème. Pour rappel, Emirates Airlines est la compagnie aérienne la plus importante du Moyen-Orient.

4. Cathay Pacific

La compagnie aérienne qui est basée à Hong-Kong relie pas moins de 200 destinations du globe. Aussi bien en Asie, qu’en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. À souligner que Cathay Pacific ne cesse de gagner des places au classement.

3. All Nippon Airways

Autre compagnie aérienne très appréciée dans le monde, All Nippon Airways, ou ANA. Cette dernière fait notamment partie des sociétés de transport aériens les plus importantes du globe.

2. Singapore Airlines

Changement de taille pour Singapore Airlines, puisque la compagnie aérienne n’est plus la compagnie la plus appréciée au monde. Malgré cela, Singapore Airlines décroche tout de même le prix du meilleur équipage. Sans oublier le prix Première classe mondiale, mais aussi meilleur siège de première et meilleure compagnie aérienne en Asie. Un beau palmarès qui donne envie d’acheter un billet d’avion.

1. Qatar Airways

Petite revanche pour Qatar Airways, qui est désormais la compagnie aérienne préférée dans le monde. Pour parfaire ce classement, Qatar Airways obtient le prix de la meilleure classe Affaire et du meilleur siège en classe Affaire. Autre récompense de taille, celle d’afficher Qatar Airways comme la meilleure compagnie du Moyen-Orient.

Partager : Twitter

Facebook