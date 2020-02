Cela n’est pas nouveau, il y a, chaque année, un classement des animateurs TV préférés des téléspectateurs français. Surprise cependant cette fois-ci, puisque le classement se veut totalement bousculé.

Retour sur les 4 animateurs TV préférés du moment, avec un animateur qui vient prendre la relève de Michel Cymes !

Le sondage de TV Magazine

C’est un moment important que vient mettre à jour ce dernier sondage de TV Magazine. Ici, le classement habituel est bousculé et Michel Cymes ne pointe plus tout en haut du classement – il reste cependant en très bonne position puisqu’il ne perd, au final, qu’une seule petite place.

Dans les 4 animateurs TV préférés des téléspectateurs Français, l’on retrouve donc des animateurs issus de la chaîne TF1, mais également de France 2 et de la chaîne M6.

Jean-Luc Reichmann et Nagui

Avant de se pencher sur les deux premiers animateurs TV préférés des téléspectateurs français, il conviendra de revenir sur Jean-Luc Reichmann et Nagui. Ces deux animateurs, respectivement de la chaîne TF1 et de France 2, arrivent à la quatrième et troisième position. De quoi également confirmer le succès des jeux télévisés de ces derniers. À savoir N’oubliez pas les paroles et Les douze coups de midi.

Michel Cymes et Stéphane Plaza

C’est donc un fait important que vient confirmer ce sondage. Stéphane Plaza aura détrôné Michel Cymes. Stéphane Plaza n’aura d’ailleurs pas hésité à déclarer « Je vais être honnête, j’ai versé une larme quand on me l’a appris, se réjouit ce dernier dans les colonnes du magazine. J’ai relu trois fois les résultats. C’est le plus beau cadeau que le public pouvait me faire! J’ai toujours été un gros travailleur, droit dans mes bottes, je me sens validé. »

En vidéo, le point sur le classement des animateurs TV préférés des Français

