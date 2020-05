Quel est le meilleur VPN pour regarder Netflix ?

Bien que Netflix parvienne à s’imposer sans mal comme une référence dans le monde du streaming, certains films ou séries TV peuvent ne pas être disponibles sur le Netflix Français. Notamment à cause de licences.

Dès lors, il est important de choisir un VPN capable de vous permettre l’accès à ces diffusions restreintes à un pays. Comme aux USA par exemple. Pour rappel, un VPN permet de modifier son adresse IP, pour passer outre les restrictions mises en place.

Utiliser NordVPN

Avant d’aller plus loin, il conviendra de souligner que Netflix n’aime pas vraiment qu’un utilisateur use d’un VPN pour accéder à des contenus auxquels il ne devrait pas. Et beaucoup de VPN ont déjà été bloqués. Mais ce n’est pas le cas de NordVPN.

Ce dernier possède plus de 5 100 serveurs, répartis dans pas moins de 59 pays du globe. Le point fort de NordVPN ? La non-transmission de l’historique de navigation, ou de l’adresse IP par exemple. À noter que NordVPN propose une fonction intéressante, le DoubleVPN. Dans les faits, cette fonction permet de cacher son activité derrière deux serveurs. La protection est totale.

StrongVPN

Autre alternative pour regarder Netflix sans restriction. FortVPN est très simple d’utilisation. Et propose même un tarif mensuel très accessible. Ici, il est question de 650 serveurs répartis dans plus de 20 pays. Pour un total de 12 connexions simultanées. Niveau tarif, ce sont 10 dollars prélevés tous les mois.

PrivateVPN

Dernier des VPN abordés ici, PrivateVPN permet également de passer outre les restrictions de Netflix. Attention cependant, puisque les choses peuvent évoluer au fil du temps. Cela veut donc dire qu’un VPN actuellement compatible aujourd’hui, ne le sera peut-être pas demain.

PrivateVPN offre un abonnement de 7,67 dollars tous les mois. Pour un accès à plus de 100 serveurs, dans 60 pays.

