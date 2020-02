Devenir pâtissier : des exemples de reconversion réussie

Se lancer dans la reconversion professionnelle est devenu une chose courante. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à tenter l’aventure ; et même à devenir pâtissiers.

Petit exemple avec les Bardon, qui sont deux anciens cadres supérieurs. Marie et Benoît ont alors mis au point un concept particulier en pâtisserie, la pâtisserie haut de gamme. Leurs trois boutiques de Paris tournent notamment autour de la pavlova. Un dessert à base de meringue.

Un véritable succès commercial

Nouvelle recette par excellence, la pavlova attire les foules et ne cesse de s’imposer comme une référence en pâtisserie. Le succès est donc total pour ce dessert de meringues recouvertes de crème et de fruits frais. En trois années après leur reconversion, les deux anciens cadres supérieurs ont ouvert pas moins de trois boutiques. Toutes à Paris. Et le chiffre d’affaires est là. Pas moins d’1,5 million d’euros de CA. Pour 70 heures de travail chaque semaine. Les deux pâtissiers de reconversion ont donc quitté ou perdu leur emploi d’ingénieur marketing et de responsable d’activité digitale.

L’incroyable victoire de la pâtisserie

En plus du succès de cette nouvelle recette, c’est bien l’emplacement de la boutique qui compte pour beaucoup dans l’éventuel succès. Dans cet exemple, il est alors question de la rue Lévis, située en plein dans le 17e arrondissement de Paris. Et c’est en octobre de l’année 2015 que la Meringaie a ouvert ses portes. Et sera rentable dès la première journée, avec des gâteaux vendus entre 18 et 36 euros pièce. En fonction de la taille.

Passer outre les problèmes de départ

Mieux vaut s’y préparer : il existe toujours des moments avant l’ouverture où le doute peut s’installer dans l’esprit du créateur d’entreprise. La reconversion professionnelle dans la pâtisserie ne fait pas exception. Pourtant, il ne faut jamais hésiter : l’important est d’avancer pas à pas. Seule l’expérience permet de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ces pâtissiers l’auront bien compris. Quitte à avoir des cartons un peu trop petits pour les gâteaux à emporter.

Reconversion professionnelle : devenir pâtissier, du rêve à la réalité

D’après les dernières études, un Français sur deux envisage sérieusement une reconversion professionnelle, à un moment ou à un autre de sa carrière. Dans cette vidéo de Tout Compte Fait, Julian Bugier revient sur un exemple de reconversion. L’émission décode les rouages de la révolution de l’économie et raconte les histoires de ces Français qui prennent leur destin en main. Aujourd’hui, on peut se lancer dans une nouvelle activité, changer de métier et donc de vie. Il est même possible d’essayer, l’espace d’une journée, ces métiers, histoire de vérifier que ça nous plait vraiment et de nous aider à prendre la bonne décision.

Pour parfaire la préparation d’une reconversion professionnelle en tant que pâtissier, le Réseau Entreprendre Paris peut se montrer très utile. Cet organisme donne d’excellents conseils et permet d’orienter les créateurs d’entreprises vers des financements provenant des banques et autres investisseurs.

