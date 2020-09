Destination Istanbul, le calme retrouvé en Turquie

En raison de l’augmentation des tensions politiques et des menaces pour la sécurité en 2016, il y a eu une baisse significative des arrivées d’immigrants, en particulier en provenance des pays d’Europe occidentale. Cependant, Istanbul et d’autres villes turques comme Antalya connaissent une forte croissance en 2018 à mesure que le calme relatif reprend.

La destination Istanbul revient sur le devant de la scène

Le Ministère de la culture et du tourisme et les intermédiaires turcs du tourisme ont continué d’investir dans des activités de marketing et de promotion destinées aux pays asiatiques. La principale stratégie qui sous-tend cette initiative est de réduire la dépendance à l’égard des touristes d’Europe occidentale et d’exploiter le fort potentiel de pays tels que la Chine.

A cette fin, l’année 2018 a été déclarée « Année du tourisme en Turquie », ce qui a donné lieu à de fortes activités de marketing et de promotion.

Tout pour encourager le tourisme à Istanbul

Cherchant à exploiter la demande croissante de transport aérien, Istanbul a inauguré fin octobre 2018 son nouvel aéroport, doté de six pistes. Une fois pleinement opérationnel, il pourrait accueillir 200 millions de passagers par an.

En comparaison, l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, actuellement le plus fréquenté du monde, desservira environ 100 millions de passagers en 2017.

