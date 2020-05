L’aéroport d’Orly classé parmi les pires du monde

Parmi les pires aéroports du monde, c’est bien l’aéroport parisien d’Orly qui figure en bonne place… Et finalement, ce n’est pas une surprise…

Ce classement met en lumière un problème de taille à l’aéroport d’Orly. En conséquence, le deuxième aéroport de Paris se retrouve classé dans les pires aéroports du monde. Voici pourquoi.

Le classement AirHelp

Dans ce classement, 132 aéroports – les principaux aéroports du monde. Et dans cette liste, l’aéroport d’Orly. Son classement fait finalement bien pâle figure. Avec une très lointaine 126e place, sur 132 donc. À noter que Roissy-Charles de Gaulle fait péniblement mieux. Seulement 121e sur 132. Sur le papier donc, Orly a une note globale de 6,37 sur 10. Très très loin du leader et ses 8,39 points sur 10 (Aéroport International Hamad de Doha – Qatar). Son classement provient notamment d’un grand manque de ponctualité, un problème gênant pour tous les voyageurs qui ont acheté leur billet d’avion au départ ou à l’arrivée d’Orly.

Une constance en France

Malheureusement, sur le territoire Français, c’est une constance habituelle. En effet, et outre Roissy-Charles de Gaulle, l’on pourra compter sur Toulouse-Blagnac en tant que premier aéroport Français. Mais un aéroport qui, péniblement, se hisse à la 89e place. À noter que la note globale comprend la qualité de service et l’offre de restauration et de shopping. À hauteur de 20 %. En jouant sur ces deux critères, il ne sera donc pas impossible de voir les compagnies Françaises gagner quelques places supplémentaires.

Orly dans les pires, Qatar Airways au sommet

Ce n’est plus réellement une surprise, mais c’est bien Qatar Airways qui apparaît, une nouvelle fois, comme la meilleure compagnie du monde. À noter également que, pour rester dans les compagnies aériennes, Air France se classe à la 19e place.

