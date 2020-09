Les plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis

Aux États-Unis, certains des parcs nationaux valent amplement le détour.

Avec une superficie de 9 830 000 kilomètres carrés, les États-Unis regorgent de bien des merveilles. Profitons-en pour faire le tour des plus beaux parcs nationaux du pays.

Numéro 5, Crater Lake – Oregon

Premier des parcs nationaux à découvrir, le Crater Lake. Ici, il est question d’un lac dans un cratère – du volcan Mazama. Et sur ce lac se trouve l’île Wizard – une petite île inhabitée.

Denali en Alaska, numéro 4

Dans ce parc national se trouve le Mont McKinley. Qui n’est rien d’autre que la plus haute montagne d’Amérique du Nord. Son sommet culmine à 6 200 mètres d’altitude. C’est dans ce décor incroyable qu’il sera possible de faire de nombreuses activités. Aussi bien en hiver qu’en été.

Top 3, Les Everglades – Floride

Difficile de parler de parcs nationaux, sans prendre en compte les Everglades. Ici, il est question d’un marécage de plus de 20 000 kilomètres carrés. Notamment rempli d’alligators et autres crocodiles. À souligner que le parc national des Everglades est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bryce Canyon, numéro 2

Situé dans l’Utah, le Bryce Canyon est un arrêt obligatoire pour tous les amoureux de l’Ouest Américain. De plus, fait important à souligner, le Bryce Canyon a été élu plus beau parc national des États-Unis par le National Park Service.

Top 1, Glacier – Montana

Direction le Glacier National Park et ses nombreux glaciers. Situé en plein dans le Montana, ce parc national fait clairement partie des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. De plus, ce parc national est, comme les Everglades, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

