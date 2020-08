Idées week-end à Bordeaux : les monuments les plus insolites de la ville

Un week-end à Bordeaux permet de découvrir des monuments plus qu’insolites.

Passer un week-end à Bordeaux peut être une excellente idée de week-end. Pour l’occasion, retour sur les monuments les plus insolites de la ville.

Numéro 5, L’hôtel Frugès

C’est entre 1913 et 1927 qu’Henry Baronnet-Frugès ; un riche industriel, a rénové l’hôtel Davergne. Son idée, en faire sa résidence personnelle. Depuis, l’homme passionné d’art et d’architecture en aura même fait un petit musée dédié au début du XXe siècle.

Le bâtiment Adolphe-Buscaillet, numéro 4

Avec son architecture art-déco, ce bâtiment se voulait inattendu dans le quartier, et offrait une crèche, un dispensaire et des bains-douches. De nos jours, le bâtiment Adolphe-Buscaillet met en avant des activités sportives et des salles de réunion.

Top 3, La Maison cantonale

Du côté de la rive droite de Bordeaux, se dresse la Maison cantonale. Cette dernière possède un style architecturale, bien loin des habitudes de la ville. D’un style qui évoque plutôt le nord de la France, la Maison cantonale accueille diverses manifestations.

La Pergola, numéro 2

Située dans le quartier Caudéran, la Pergola a été construite en 1927. Prévu pour être un complexe culturel, l’édifice voit désormais entre ses murs, une école de musique et un théâtre.

Top 1, La Bourse du Travail

Ce bâtiment a été conçu à la demande du maire Adrien Marquet et sera inauguré en mai 1938. Dans les faits, ce lieu accueille salles de réunions, cours et autres conférences. De plus, de nombreuses fresques ont été demandées à des artistes locaux. Ces mêmes fresques devaient rappeler les activités, mais également la rentabilité et la production des travailleurs.

