Idées voyage : les destinations à l’origine des plus grands tableaux du monde

Pourquoi ne pas partir à la découverte de paysages magiques ?

Ces mêmes paysages qui ont justement inspiré les peintres les plus célèbres. Retour sur quelques idées voyage, avec les destinations à l’origine des plus grands tableaux du monde.

Numéro 5, Le jardin de Giverny – Normandie

C’est donc en Normandie, que l’on peut découvrir le jardin de Giverny. Ce lieu a permis la création de la toile de Claude Monet, les Nympheas. Depuis, ce site sera même le deuxième le plus visité de la région.

Montagne Sainte-Victoire – Aix-en-Provence, numéro 4

Un amateur d’art ne peut être passé à côté d’un tel paysage. En effet, la montagne Sainte-Victoire ; qui est située près d’Aix-en-Provence, reviendra à très de nombreuses reprises dans les tableaux de Paul Cézanne. Pas moins de 80 fois d’ailleurs.

Top 3, Moret-sur-Loing – Seine-et-Marne

Cette cité médiévale de Moret-sur-Loing aura été l’un des coups de cœur du peintre Alfred Sisley. Pour en avoir les meilleurs angles possibles, le peintre laissera son talent s’exprimer depuis l’orée de la forêt de Fontainebleau.

Trouville – Normandie, numéro 2

La vie quotidienne est ce qu’aimait le plus Claude Monet. Et c’est d’ailleurs ce qu’il peignait en majorité. Son tableau Plage à Trouville a été inspiré de Trouville, et de sa plage.

Top 1, Les falaises d’Etretat – Normandie

Voici certainement l’un des décors qui revient le plus. Et ce, chez beaucoup de peintres. En effet, l’on pourra citer Claude Monet, Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Isabey, ou encore Eugène Boudin. Et cela parait bien normal, lorsque l’on regarde la beauté qui se dégage de ces falaises.

