En cuisine, il existe des ustensiles réellement incroyables.

Niveau ustensiles de cuisine, certaines inventions valent parfois le détour, ne serait-ce que pour l’utilité de ce dernier. Retour, donc, sur les ustensiles de cuisine les plus incroyables.

Numéro 5, L’appareil à fondue sucrée

Il est loin le temps de la fondue classique. Avec l’appareil à fondue sucrée, il sera question d’obtenir, à chaque fois, une fondue chocolat ou caramel à la bonne température. Les compartiments présents servent, quant à eux, à déposer amandes, paillettes chocolat, ou autres fruits pour enrobage.

La pizza box, numéro 4

Cette valise à pizza permet de cuire des pizzas. Soit en version individuelles, ou en version plus familiales. Très simple d’utilisation, la pizza sera cuite en moins de 30 minutes.

Top 3, La rôtissoire à poulet

Qui n’a jamais voulu pouvoir rôtir son poulet à domicile ? Dans la plus grande des facilités ? Avec la rôtissoire à poulet portable, il sera très facile de cuire, à la perfection, le poulet. De plus, la broche présente permet d’obtenir un poulet moins gras. Et avec un côté croustillant imbattable.

Le cuiseur d’œufs, numéro 2

Pour ne plus jamais se faire avoir avec un sablier par exemple, voici le cuiseur d’œufs. Ce dernier permet, en ajoutant de l’eau en fonction du nombre d’œufs, d’obtenir vingt œufs durs en dix minutes.

Top 1, Le pistolet à Latte Art

Le Latte Art est devenu une mode incontournable. Dès lors, l’utilisation de ce pistolet à Latte Art permet de réaliser, en quelques secondes seulement, des animaux en 3D sur les cafés, ou les toasts par exemple.

Partager : Twitter

Facebook