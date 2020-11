Tout savoir sur le meilleur pain pour la santé

Il est normal de se poser des questions sur le pain ; surtout lorsque 44 kilos de ce dernier sont consommés chaque année.

L’impact du pain sur la santé est une question qui revient souvent ; surtout dans un pays très friand de celui-ci. Dès lors, petit retour sur le meilleur pain pour la santé.

Les avantages du pain complet

Face au pain blanc, le pain complet. Et c’est bien celui-ci qu’il faudrait consommer. En effet, le pain complet est plus riche en fibres qu’un simple pain blanc. La différence est presque multipliée par deux. Et consommer des fibres est très important, puisque ces dernières servent à réguler la glycémie. Mais aussi à éliminer des éléments toxiques et à renforcer le système immunitaire. À souligner également, qu’un pain complet doit être choisi bio avant tout. Notamment car c’est bien l’enveloppe de la graine qui contient le plus de pesticides.

La farine de petit épeautre

Très bonne alternative au gluten, la farine de petit épeautre. Celle-ci contient peu de gluten et est un blé ayant subi le moins de transformations. Très riche en minéraux et vitamines E et B, l’épeautre se veut également riche en acides gras. De plus, les protéines présentes contiennent l’intégralité des acides aminés essentiels pour le corps. Autre alternative, la farine de sarrasin, et la farine de seigle.

Un pain au levain

Le pain au levain possède un avantage de taille. Il se veut plus digeste. Les bactéries qui se forment ici vont débuter l’acidification. Et la digestion. Outre le fait d’être plus digeste, le pain au levain possède un indice glycémique moindre. Notamment par rapport au pain à la levure. En prenant du pain au levain, la diffusion des glucides sera plus lente. Enfin, il est à noter que le pain au levain permet un très bon apport de vitamines et de minéraux.

