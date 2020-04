Ces stars ont été accusées de plagiat

Le plagiat est quelque chose de plus en plus présent dans le monde des stars.

Pour tenter de mettre en lumière les divers plagiats, il existe la YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube CopyComic. Celle-ci n’hésite pas à reprendre les sketchs des plus grands humoristes, afin de prouver que certains passages sont copiés, mot pour mot ; et bien d’autres stars sont passées par la même case.

Numéro 5, Pharrell Williams et Robin Thicke

Le titre Blurred Lines aura beaucoup fait parler. Et pour cause. Il est question de plagiat d’une autre chanson de Marvin Gaye. Devant le tribunal, Pharrell Williams et Robin Thicke ont dû payer plusieurs millions de dollars. Preuve du plagiat.

Lady Gaga, numéro 4

C’est en 2011 que Lady Gaga offrait sa nouvelle chanson, Born This Way. Cette même chanson fera beaucoup parler, puisque Madonna n’hésitera pas à souligner la copie de son titre Express Yourself.

Top 3, Lana Del Rey

Lana Del Rey en deviendrait presque coutumière. En effet, elle est très souvent accusée par d’autres artistes. De plus, les équipes de Radiohead n’ont pas hésité à souligner que Lana Del Rey se sera fortement inspiré de Creep, pour la chanson Get Free.

Thierry Ardison, numéro 2

En 1993, pour la sortie de son roman Pondichéry, Thierry Ardison a été accusé de plagiat plusieurs fois. C’est dans son livre Confessions d’un Baby-Boomer qu’il avouera, des années plus tard, avoir copié six pages d’un livre des années 1930. Et mot à mot.

Top 1, Gad Elmaleh

Retour donc, sur la chaîne YouTube CopyComic. Pour ce qui est l’un des plagiats qui fait le plus de bruit. En effet, dans les faits, Gad Elmaleh aurait copié, pour de très nombreux sketchs, divers comiques Américains. Et cela a bien du mal à passer.

