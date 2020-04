Koh-Lanta : partir en vacances sur les lieux du tournage de l’émission

Partir sur les lieux de tournage de l’émission Koh-Lanta est tout à fait possible.

Car oui, dans les faits, Koh-Lanta met en avant plusieurs facettes, comme la survie, la faim et autres épreuves physiques ; avec une faune et flore parfois très menaçantes. Mais partir en vacances sur les lieux de tournage de l’émission permet également de découvrir des paysages incroyables, et paradisiaques.

Des décors enchanteurs

Avec la nouvelle saison de Koh-Lanta, il est possible de découvrir de nouveaux décors où les candidats évoluent. Parfois, ces décors sont incroyables, luxuriants et enchanteurs. Comme l’eau bleue, le sable fin et la végétation. Et ce, tout autour du globe.

Les lieux utilisés pour les émissions de Koh-Lanta

Beaucoup de lieux ont été utilisés pour tourner les émissions de Koh-Lanta, et chaque lieu possède bien des qualités esthétiques. Dès lors, le tour du monde de Koh-Lanta propose une escale en Nouvelle Calédonie, en Thaïlande, ou encore en Indonésie. Sans oublier les Fidji, la Malaisie et la Micronésie. De plus, Koh-Lanta aura également été tourné du côté du Panama, du Vanuatu, du Cambodge et des Philippines. Mais certains lieux de tournage se veulent encore plus enchanteurs.

Les lieux de tournage où partir en vacances

Outre diverses destinations, ce sont bien certains lieux de tournage qui se démarquent pour partir en vacances. Ainsi, en Malaisie par exemple, l’on pourra citer l’Archipel de Seribuat ou encore l’Archipel de Sibu. Ces deux lieux proposent des plages incroyables, avec une eau d’un bleu parfois inégalé. Le constat est le même avec la Nouvelle Calédonie. Puisqu’il sera possible de citer Poum, ou encore les Îlots de l’Île des Pins.

Partager : Twitter

Facebook