Une incroyable photo de 20 gigapixels pour voyager dans les rues de Paris

Une photo de 20 gigapixels permet de découvrir Paris comme jamais.

C’est grâce à une incroyable photo prise du sommet de la tour Eiffel, qu’il est possible de voyager dans les rues de Paris. Grâce aux 20 gigapixels de cette photo, il sera possible de découvrir tous les détails de la capitale.

Voici donc l’œuvre du photographe Jeffrey Martin, un montage photo panoramique de Paris. Ici, il sera donc possible d’examiner les recoins de la ville, ou de découvrir les divers monuments historiques. Pour parvenir à un tel résultat, ce sont des milliers de photos qui ont été prises et assemblées. Un travail titanesque, de plusieurs mois. Le photographe met toutefois en garde que sa photo finale comporte quelques imprécisions ; notamment des zones de flou. Cependant, Jeffrey Martin n’en est pas à ses débuts. En effet, il a déjà effectué des photos de New York, Rome, Londres et Tokyo.

Moins intense que Big Pixel

Bien que la photo parvient à montrer Paris sous un tout autre angle qu’auparavant, l’on reste cependant bien loin d’un montage effectué par Big Pixel. En effet, fin 2018, Big Pixel avait réalisé une photo de 195 milliards de pixels de Shanghai. Dès lors, il était possible de voyager dans les rues de la ville, et d’y découvrir les passants, et leurs expressions du visage ! De plus, il était même possible de voir les marques des véhicules et leurs plaques d’immatriculation. Ou encore la couleur des balais des agents d’entretien de Shanghai. Et les divers travaux en cours de réalisation. Pour un tel résultat, des milliers de photos ont été prises du sommet d’une tour de 468 mètres de haut. Le tout a été assemblé pour proposer cette expérience.

Il est possible de découvrir la photo de 20 gigapixels de Paris, en cliquant juste ici.

