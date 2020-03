La croisière s’amuse : que sont devenues les stars de la série culte ?

Cette série aura fait sensation dans les années 1970, et pendant presque dix ans.

249 épisodes d’environ 50 minutes, voilà ce qui attendaient les téléspectateurs se lançant dans cette folle aventure. Diffusée à partir de janvier 1980 sur TF1, La croisière s’amuse deviendra vite une série culte.

Gavid MacLeod, le Capitaine

À bord du bateau de la croisière s’amuse, le fameux capitaine Merrill Stubing. Et c’est l’acteur Gavid MacLeod qui lui prêtera ses traits. Depuis la série, Gavid MacLeod parviendra à lutter contre l’alcool et la dépression, tout en survivant à deux crises cardiaques. Il divorcera également deux fois.

Lauren Tewes, Julie McCoy

Dans la série, le personnage de Julie McCoy était animatrice de croisière. Le personnage, apprécié du public, a été joué par Lauren Tewes. Elle sera cependant licenciée et n’apparaîtra plus dans la série à cause d’un problème de drogue. À noter qu’elle fera ensuite beaucoup de doublages.

Bernie Kopell, le Docteur

Sur le bateau de la croisière s’amuse, impossible de ne pas évoquer le Docteur Adam, qui apprécie tout particulièrement s’occuper des femmes. Le personnage a été joué par Bernie Kopell, un acteur qui fera quelques apparitions dans Superstore, Sharknado et Better Things.

Isaac Washington, Ted Lance

Dans la série, comment oublier le personnage d’Isaac Washington ? Ce barman sera également très apprécié par les téléspectateurs. À l’écran, c’est Ted Lance qui jouait le rôle d’Isaac. Depuis, l’acteur poursuit sa carrière et aura notamment joué dans le film WRZ : White Racist Zombies.

Teri Hatcher, Amy la sirène

Comment, également, ne pas évoquer le groupe de sirènes présent sur cette croisière ? Une sirène attire particulièrement le regard, puisqu’il s’agit de Teri Hatcher (Amy). L’actrice évoluera notamment dans Loïs & Clark et Desperate Housewives.

Partager : Twitter

Facebook