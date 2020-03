Billets d’avion low cost : attention aux coûts supplémentaires et aux surtaxes cachées

Et si, dans les faits, les billets d’avion low cost n’étaient pas si avantageux ?

Dans les faits, c’est bien en fonction de la destination ; et des options, que les billets d’avion low-cost valent le détour. Parfois, il sera donc question de coûts supplémentaires et de surtaxes cachées.



Un billet low cost pour Rome

Sans conteste, un billet d’avion low cost en direction de Rome est, sur le papier, la meilleure offre possible. Cependant, et malgré un prix aller-retour très attractif, les surprises peuvent être mauvaises. En effet, certaines options peuvent faire grimper la facture à plus de 300 euros. Du côté d’Iberia, un aller-retour se situe en moyenne à 156 euros, et grimpe à 493 euros avec l’intégralité des options.

Londres

Sans surprise, prendre un vol pour Londres depuis la France offre l’avantage aux compagnies proposant des billets d’avion low cost. Par exemple, Ryanair se hisse à 72 euros, Easyjet à 101 euros et Vueling à 109 euros. British Airways suit ensuite, à hauteur de 110 euros. À noter cependant que British Airways se veut plus intéressant lors d’un voyage vers le port d’attache. De plus, dans le cas d’un voyage avec bébé, c’est bien British Airlines qui est à prioriser. Puisque plus avantageux.

Ryanair pour Dublin

Difficile de faire mieux que les 110 euros demandés par Ryanair pour rejoindre Dublin. Face à British Airways, Ryanair propose une économie de 118 euros en moyenne. Même avec diverses options, Ryanair reste leader sur ce trajet. Comme pour d’autres destinations, Ryanair se démarque. Et ce, aussi bien sur les vols avec options, que sans options.

