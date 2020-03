Participer à l’émission Koh-Lanta demande quelques efforts.

Ici, il est notamment question de divers tests physiques et d’une rencontre avec un psychologue ; en passant par de nombreux examens médicaux. Retour donc, sur comment se déroule l’inscription à Koh Lanta.

De nombreuses candidatures

Il faut savoir que l’émission phare de la chaîne TF1 ne laisse aucunement la place au hasard lors des sélections. Notamment pour tenter de sécuriser au mieux le déroulement du tournage. Et même les faits notables n’entachent en rien la réputation de Koh-Lanta. L’on parle notamment de la mort d’un participant en 2013, ou l’annulation de la saison 19, après des faits d’agression sexuelle. Pour parvenir à se hisser sur l’île de Koh-Lanta, il faut déjà se démarquer de 25 000 candidats.

Des places limitées et des étapes à réussir

Chaque année, ce ne sont pas moins de 25 000 hypothétiques candidats qui veulent participer à l’émission. Mais les places sont très limitées ! Et il est question de cinq étapes bien précises pour obtenir son ticket. À commencer par la constitution d’un dossier de candidature en ligne, directement sur le site de TF1. Il faut alors joindre une photo en pied, et une photo en maillot de bain. 5 000 personnes seront choisies pour la seconde étape. Une lettre de motivation écrite à la main.

Psychologue et examens médicaux

Sur les 5 000 lettres, seules 1 500 seront sélectionnées pour être contactés par téléphone. 1 000 seront ensuite conviés à un entretien. Ensuite, 500 de ces personnes passent un entretien filmé, avant de rencontrer un psychologue. Pour affiner toujours plus, de nombreux examens médicaux et autres tests physiques sont à prévoir. Des tests qui se déroulent à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Enfin, une poignée de candidats obtiendront leur billet. Comprenant les participants, et les remplaçants.

