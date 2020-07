Ecologie : quel est l’impact environnemental d’un steak ?

Pas moins de 500 personnalités ont lancé une campagne pour modifier l’alimentation.

Il faut changer les habitudes alimentaires, et cela a été mis en avant par 500 personnalités. Ces dernières auront d’ailleurs lancé une campagne massive, pour protéger la santé et l’environnement.

De nouvelles étiquettes ?

Et si, à terme, des étiquettes étaient affichées sur la viande, pour en souligner le bilan écologique ? De telles vignettes sont déjà apposées sur les voitures. Cela servirait notamment à découvrir les viandes qui polluent plus que les autres. À l’image du bœuf, qui possède un impact environnemental incroyable. En effet, pour un seul kilo de bœuf, il est question de 35,8 kilos de carbone. L’agneau est à 55, et le poulet à 6, seulement. Vincent Colomb, ingénieur à l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie, a souligné qu’« Indirectement, quand on consomme un steak de 125 g, c’est comme si on consommait 1 kg d’aliments ». Avant de rajouter qu' »On peut dire qu’il a fallu produire les végétaux pour fabriquer la viande, et que si on consomme directement les végétaux, c’est plus efficace du point de vue environnemental »

En comparaison avec la tomate

Comparer le bœuf à la tomate permet, là aussi, de se rendre compte à quel point la différence est forte. Pour rappel, l’on parle de 35,8 kilos de carbone pour 1 kilo de bœuf, contre 2,3 kilos de carbone pour la tomate. Mieux que la tomate, les pois. Seulement 0,7 kilo de carbone. Les patates, quant à elles, sont à 0,6 kilo de carbone. Attention également à la pollution provoquée par l’ensemble des ruminants.



Les ruminants polluent

À noter que les ruminants polluent fortement l’air. Puisque leurs pets et rots produisent du méthane en quantité. Sans oublier que ces mêmes animaux consomment de l’eau. D’après l’Institut national de la recherche agronomique, il serait question de quelque 700 litres d’eau. Pour 1 kilo de viande produite. Pour beaucoup, il est donc important et nécessaire de réduire la consommation de viande. D’autant que l’élevage, sur un plan mondial, menace fortement la biodiversité.

