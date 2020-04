Beverly Hills avait fait le succès de la chaîne TF1, il y a déjà plus de 30 ans maintenant !

Il y a des séries, et même des génériques, qui parviennent à s’ancrer dans la mémoire ; Beverly Hills en fait partie. Retour donc, sur ce que sont devenues les stars de la série TV Beverly Hills.

Numéro 5, Tori Spelling

L’actrice qui interprétait Dona pouvait remercier son père. Le producteur de la série. Une fois la série arrêtée, l’actrice évoluera dans quelques films à succès. Comme Scream 2, Scary Movie 2 ou encore Kiss the bride. Elle sera également au centre d’une téléréalité, La Nouvelle Vie de Tori Spelling.

Jason Priestley, Numéro 4

Personnage emblématique de la série, Brandon était interprété par Jason Priestley. Après la série, l’acteur connaîtra encore quelques grands rôles ; dont Call Me Fitz à la télévision. Il deviendra aussi réalisateur. Un exercice déjà effectué à 14 reprises dans Beverly Hills.



Numéro 3, Jennie Garth

Kelly était la bimbo de la série. Depuis, Jennie Garth connaîtra une belle expérience avec la série Ce que j’aime chez toi, avec Amanda Bynes. Elle participera également à Danse avec les Stars. Cependant, l’actrice ne parviendra pas vraiment à se défaire de son rôle dans Beverly Hills.

Luke Perry, Numéro 2

Acteur prêtant ses traits au personnage de Dylan McKay, Luke Perry sera l’un des personnages principaux. Et pourtant, il n’était prévu que pour un seul épisode. Il connaîtra ensuite de véritables succès, comme Oz, Esprits Criminels, Will and Grace, ou encore Le cinquième élément. Luke Perry décédera le 4 mars 2019.

Numéro 1, Shannen Doherty

Après avoir prêté ses traits au personnage de Brenda, Shannen Doherty connaîtra un autre succès dans la série télévisée Charmed. Elle participera également à Danse avec les Stars, puis évoluera dans de nombreux petits rôles. Aussi bien au cinéma, qu’à la télévision.



Partager : Twitter

Facebook