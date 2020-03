Ce sont les 5 auteurs préférés des Français

Souvent, quand un auteur vend beaucoup de livres, c’est qu’il est très apprécié.

Ce classement permet donc d’y voir un peu plus clair sur les auteurs qui fonctionnent et qui sont appréciés sur le territoire. Retour, sur les 5 auteurs préférés des Français.



Numéro 5, Marc Levy

Rien que sur l’année 2018, l’auteur Marc Levy aura écoulé pas moins de 820 800 livres et se classera, de ce fait, à la cinquième position des auteurs préférés des Français. Toujours la même année, Marc Levy aura publié le roman, Une fille comme elle.



Aurélie Valogne, Numéro 4

Voici la première ; et la seule, femme des 5 auteurs préférés des Français. Elle parvient notamment à surpasser Marc Levy et aura vendu pas moins de 834 500 livres. L’on pourra noter, à son actif, Au petit bonheur la chance. Une belle performance pour l’écrivaine de Mémé dans les orties.

Numéro 3, Joel Dicker

Troisième auteur préféré des Français, Joel Dicker connaître une riche année 2018. D’abord en écoulant 894 500 exemplaires, et grâce au succès de son livre La disparition de Stéphanie Mailer. À souligner également une adaptation en série de La vérité sur l’affaire Harry Quebert, dont il est l’auteur.

Michel Bussi, Numéro 2

Michel Bussi est clairement très apprécié des Français, et pour cause. En 2017 et en 2018, il était le deuxième auteur qui vendait le plus de livres. 975 800 livres en 2018. Soit un vrai succès pour l’écrivain à l’origine de Maman a tort et Un avion sans elle.



Numéro 1, Guillaume Musso

Ce n’est plus réellement une surprise, bien au contraire même. Depuis plus de haut ans, Guillame Musso est en tête des ventes, ce qui prouve bien que c’est l’auteur le plus apprécié des Français. En 2018, ce sont 1 617 700 exemplaires de ses livres qui se sont vendus. Et 782 000 exemplaires, uniquement pour La jeune fille et la nuit, son dernier roman.









