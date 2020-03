Que sont devenus les stars de la série TV Cosby Show ?

C’est en 1984, aux États-Unis, qu’une nouvelle série est apparue sur les écrans.

Simplement nommée le Cosby Show, la série TV proposait de suivre le quotidien de la famille Huxtable. Depuis, les stars de la série TV Cosby Show ont bien changé.



Numéro 1, Bill Cosby

Dans la série, l’acteur Bill Cosby interprétait Cliff Huxtable, le père de famille. Bien des années plus tard, un procès s’est ouvert en juin 2017. Il est accusé d’agression sexuelle sur environ 50 femmes. Dans cette aventure, il pourra cependant compter sur le soutien de sa fille Rudy dans la série. Keshia Knight Pulliam.

Phylicia Rashad, Numéro 2



L’actrice évoluait sous les traits de Clair Olivia Hanks-Huxtable. Avec Bill Cosby, elle était la deuxième moitié du couple le plus culte de 1984. Elle évoluera notamment dans Psych, Empire et Black Panther. Avant de rejoindre, plus récemment, le casting de This is Us. En jouant le rôle de la mère de Beth.

Top 3, Keshia Knight Pulliam



Autre star de la série TV Cosby Show, la jeune Rudy Huxtable. À l’écran, c’est Keshia Knight Pulliam qui incarnait ce rôle. Elle évoluera ensuite dans plusieurs séries, films et téléfilms. Elle soutiendra également Bill Cosby au premier jour d’audience du procès de ce dernier.

Raven Symoné, Numéro 4

Olivia, nouveau personnage qui est arrivé vers la fin de la série, sera jouée par Raven Symoné. L’actrice obtiendra d’ailleurs sa propre série ensuite ; l’incontournable Phénomène Raven.



Numéro 5, Malcolm Jamal Warner

L’indispensable Theo Huxtable à l’écran. L’acteur, qui prêta ses traits au personnage, évoluera ensuite dans des rôles récurrents de plusieurs séries. Comme Major Crimes, Suits et Reed Between the Lines.







Partager : Twitter

Facebook