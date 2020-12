Manger moins de sel : 5 conseils pratiques pour réduire sa consommation

Pour réduire sa consommation, il existe quelques conseils bien pratiques.

Car oui, et pour rappel, le sel en grande quantité peut avoir des effets plus que néfaste pour l’organisme. Dès lors, et pour manger moins de sel, voici 5 conseils pratique pour lutter contre l’excès de sel.



Les dangers du sel

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner les dangers du sel. Lorsque ce dernier est consommé en trop grande quantité, il peut favoriser l’hypertension. Mais également les maladies cardiaques, tout en rigidifiant les artères. De plus, le sel apporte calculs rénaux, ostéoporose et inflammation de la paroi de l’estomac. Le sel supprime également des espèces de bactéries ; pourtant importantes puisque cela entraîne un déséquilibre dans l’organisme. Ainsi, il sera donc question d’intolérances alimentaires, d’allergies et même de maladies auto-immunes. Et difficile de passer à côté du sel ; présent dans absolument tous les aliments industriels. Il est donc très important de manger moins de sel.



Comment réduire la consommation de sel ?

Premier des conseils, et certainement le plus important, il convient d’éviter les aliments ultra-transformés. Il faut manger frais et fait maison, le plus souvent que possible. Le sel industriel est aussi à bannir. Ici, il faudrait le remplacer par des sels naturels. La fleur de sel par exemple, ou encore le sel rose de l’Himalaya, le tamari ou la sauce soja. De la même façon, et lors de la belle saison, en profiter pour utiliser des herbes aromatiques, des graines, des oignons, …, afin de remplacer ce sel. Autre conseil pratique pour réduire sa consommation de sel, remplacer les biscuits apéritifs, par des légumes. Ou des billes de melon, et autres tartinades de légumes ; thon, sardines. Enfin, il faut penser à enlever la salière de la table. La saveur des aliments sera tout autre.

