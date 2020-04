Où se trouvent les 7 merveilles du monde antique ?

Dans le monde, il existe des monuments devenus des merveilles, inoubliables.

Ce sont tout simplement des chefs-d’œuvre de l’art antique, aussi fascinantes qu’impensables, à l’incroyable réalisation. Ces 7 merveilles du monde antique se démarquent notamment par des proportions compliquées à atteindre pour l’époque ; de véritables défis.

La Pyramide de Khéops

Direction l’Égypte pour y découvrir la première des 7 merveilles du monde antique. Qui est aussi la plus ancienne, construite il y a plus de 4 500 ans sur la rive gauche du Nil. C’est l’unique merveille du monde antique qui n’a pas été détruite.

Les Jardins suspendus de Babylone



C’est dans le sud de l’Irak que l’on connaît actuellement, que se trouvaient les Jardins suspendus de Babylone. Édifiés en pyramide, les terrasses abritaient toutes des jardins luxuriants.

La Statue de Zeus

En Olympie, un ancien site de la péninsule grecque du Péloponnèse, se trouvait la Statue de Zeus. Si la Statue de Zeus disparue lors d’un incendie au Ve siècle après J.C, les seuls récits disponibles font état d’une statue de 12 à 18 mètres de haut.

Le Temple d’Artémis

C’est à Éphèse que se trouvait le Temple d’Artémis. Construit vers 560 avant J.C., c’est l’un des plus importants sanctuaires consacrés à la déesse de la chasse. Là aussi, cette merveille disparaîtra après un incendie, des pillages, et un tremblement de terre.

Le Mausolée d’Halicarnasse

C’est dans le sud-ouest de la Turquie, que Halicarnasse ; Bodrum de nos jours, attirait tous les regards. En effet, le Mausolée d’Halicarnasse ; un monument funéraire, était haut d’environ 50 mètres. Et proposait un décor réalisé par les plus grands artistes de l’époque.

Le Colosse de Rhodes

Comme son nom l’indique, cette merveille du monde antique se trouvait à Rhodes, en Grèce. Et était dédié à Hélios, le dieu du soleil. Malheureusement, un tremblement de terre aura raison du Colosse de Rhodes, moins de 70 ans après sa création. Il ne reste, aujourd’hui, plus rien de la merveille de 32 mètres de haut.

Le Phare d’Alexandrie

Autre merveille du monde antique, et non des moindres, le Phare d’Alexandrie. En Égypte. Pendant quasiment 17 siècles, le Phare d’Alexandrie permettait aux marins de se repérer. D’une hauteur de plus de 100 mètres, le Phare d’Alexandrie ne cessera de connaître des séismes. Qui le feront disparaître.







