A la découverte de l’Alentejo, le charme du Portugal éternel

L’Alentejo possède bien des merveilles, d’une mer et d’oliviers.

En prenant la direction de l’Alentejo, autant en profiter pour sortir des sentiers habituels, et pour y découvrir des adresses uniques, comme un couvent en pleine nature. Découverte donc, de l’Alentejo, le charme du Portugal éternel.



En partant pour l’Alentejo, quoi de mieux que de découvrir les nombreux paysages et villages, tous emblématiques ? En point de chute, Evora. Cette ville – musée classée au patrimoine de l’Unesco. Ici, difficile de passer à côté de la cathédrale, des palais et même de la place du Giraldo. Une découverte passe obligatoirement par la visite de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption. Place, ensuite, à la Côte Vicentine et ses 75 000 hectares de nature entièrement protégée. Entre plages et falaises, ce lieu ravira les amateurs de randonnées, comme les amoureux de surf. Toujours en Alentejo, se trouve le village de Monsaraz. Clairement l’un des plus beaux villages du Portugal tout entier. À découvrir ici, un village situé sur un promontoire naturel et un piton rocheux inoubliable.



Beja et Odemira



Une fois à Beja, le détour se veut naturel au château ; et au couvent Notre-Dame. Vers le sud, à Odemira, le Parc Naturel d’Alentejo fait sensation. Ici, le parcours des dunes d’Almograve fait 8 kilomètres au total. Si 4 kilomètres sont réalisés dans les terres, les 4 kilomètres suivants prennent la direction des falaises. Dans les deux cas, il est question de découvrir la faune et la flore locale. Pour finir, quoi de mieux que de déguster un poisson frais à Porto das Barcas, un port de pêche pittoresque, mais immanquable de la région.







Partager : Twitter

Facebook